SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum yönünden merkeze gelen iş insanı Halit Anayurt yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, önündeki H.Ö.'nün (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı TIR'a çarptı. Cipin ön tarafı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan sürücü Anayurt, ihbar üzerine kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kırım aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Anayurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAMSUN
03 Şubat 2020 Pazartesi
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