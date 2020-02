İlkadım’da şiir, kültür ve sanat etkinliği Erge: “Uluslararası şiir evi kurulmalı”

– Samsun Sanatçılar Derneği tarafından İlkadım ilçesinde şiir, kültür ve sanat etkinliği düzenlendi.

İlkadım Belediyesi Acem Tekkesinde Samsun Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen şiir, kültür ve sanat etkinliğinde şairler ve sanatçılar bir araya geldi. Katılımın yüksek olduğu etkinlikte sanatın ve şiirin daha da yukarılara taşınması konusu üzerinde duruldu. Toplantıda konuşan Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, yaptığı konuşmada Türkiye’de de uluslararası şiir evinin kurulması gerektiğini ve Berlin Şiir Evi gibi eserlerin kayıt altına alınması gerektiğinin altını çizdi.



Dünyada en çok okunan şiir Orhan Veli’nin ‘Anlatamıyorum’ şiiri”

Geçen yıl dünyada en çok okunan şiirin Orhan Veli’nin 'Anlatamıyorum' şiiri olduğunu ifade eden Ersin Erge, “Maalesef ülkemizde şiirnesir karışımı var. Şiir ayrı, nesir ayrıdır. Son yıllarda şiir kitapları pek satılmıyor. Bu tür aktiviteler ise artıyor. Bu sevindiricidir. Şiir insanın, toplumun, yaşamın ve geleceğin yüzüdür. Gerçek Şair ise eserleri ile halkın dilinde, gönlünde, bilincinde olandır. Salonda saydım 55 sanatçı var. Maşallah Samsun plakası gibi. Bu salondan çıkarken, hangi şairin şiiri veya bir dizesi dilimizde, ezberimizde olur. Bunu bilmeliyiz. Örneğin geçen yıl dünyamızda en fazla okunan ikinci şiir Orhan Veli’nin ‘Anlatamıyorum’ şiiridir. Berlin Şiir Evi’nin açıklamasıdır bu. Esas adı: Lyrikline’ dir. Lyrikline, UNESCO projesidir” dedi.



“Uluslararası şiir evi kurulmalıdır”

Türkiye’de de Berlin Şiir Evi gibi uluslararası şiir evinin kurulması gerektiğini belirten Erge, şunları söyledi:

“Nitelikli sanat, has şiir üretmek zorundayız. Kendimizin şiirini bu tür aktivitelerde seslendirirken başka şairlerin şiirlerini de okumalıyız. O şiirden aklımızda ne var ona bakmalıyız. Bu aktivitelerden ezberimize bir dize bile girmiyorsa bu eksikliktir. Körler sağırlar birbirini ağırlar olmamalı. Belli kültür–sanat kuruluşları bu aktiviteleri arşivleyerek; içinden editörler aracılığıyla has şiirleri seçip, uluslararası şiir evini kurup orada toplayabilirler. Böylece gelecek nesle bir miras bırakabilirler. Bizler öz kültürümüzden, ulusal kültürsanat bileşimine giderken, evrenselliği hedefleyen şiirlerimizin Berlin Şiir Evi gibi toplanmasını ve uluslararası şiir aktivitelerine doğru çalışmalıyız.”

Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkan Yarımcısı Şerif Mırık, Samsun Sanatçılar Derneği Başkanı Ömer Umutlu, Prof. Dr. Şahin Göktürk, Dr. Naci Şen, şairyazar Zekeriya Çavuşoğlu, eğitimci–şair Yusuf Kurt, eğitimcises sanatçısı Cihangir Dülger, şair–yazar Zübeyde Seven Turan, eğitimci–şair Mine Tangur, Samsunlu şairler, yazarlar, Türk halk müziği sanatçıları, fotoğraf sanatçıları, halk ozanları ve çok sayıda sanatçı ve dinleyici katıldı.

