Aşkları mesafeleri aşan çift gümrüğe takıldı Evrak hatası yüzünden 19 aydır eşini göremiyor

Samsun’da aşkları mesafeleri aşan çift gümrüğe takıldı. Samsunlu bir vatandaş, Endonezya uyruklu eşini vizede yaşanan bir problem nedeniyle 19 aydır Türkiye’ye getiremiyor.

Samsun’da 42 yaşındaki Selim Şenol ve Endonezya uyruklu Rumarjati Yahya Saragıh (42) internet üzerinden tanışarak birbirlerini sevdiler. 25 Nisan 2018’de de bir yastığa baş koymak üzere Samsun’da resmi nikahla evliliklerini gerçekleştirdiler. Evlilik sonrası eşine kimlik almak için başvuran Selim Şenol’un iddiasına göre yetkililer tarafından 90 günlük başvuru süresini kaçırdıkları için eşi Rumarjati‘nin ülkeye bir daha giriş çıkış yaptıktan sonra kimlik alabileceği söylendi. Şenol eşini kimlik alabilmesi için 11 Eylül 2018’de ülkesine gönderdi. İddiaya göre Selim Şenol’un eşi Rumarjati ülkeden çıkış yaptı ancak dönüşte havalimanındaki gümrük polisinden Türkiye’de bulunduğu ve evlendikleri sırada ülkede kalabileceği gün sayısını aştığı için vize ihlal cezası aldığını ve 5 yıl süreyle ülkeye giriş yapamayacağını öğrendi. Şenol o günden sonra 19 ay boyunca eşini göremediğini belirtti.

Samsun İl Göç İdaresine başvurarak durumu anlattığını söyleyen Şenol, oradan Endonezya’daki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna dilekçe yazarak Türkiye’deki giriş engelinin kaldırılması için özel meşruhatlı vize talebinde bulunması gerektiğini öğrendi. Yazdığı dilekçe olumlu karşılandı ve istediği vize verildi. O noktadan sonra Şenol problemin çözüldüğünü düşünerek eşine 31 Aralık 2019 tarihine bir bilet aldığını ve 1 Ocak 2020’de havalimanında gelmesini beklediğini belirtti. Ancak bu kez de çift kavuşamadı. Şenol’un iddiasına göre konsolosluktan vize verilmesi sonrasında İstanbul Havalimanı gümrüğü ile yapılması gereken yazışma yapılmadığı için eşi yeniden ülkeye giremedi ve geri gönderildi.

Bu süreçte maddi ve manevi olarak yıprandığını ve problemin bir an önce çözülerek 19 aydır göremediği eşine kavuşmak istediğini belirten Selim Şenol, “25 Nisan’da resmi nikah oldu. Nikahtan sonra 90 günlük kanunla yasa haline getirilmiş kimlik başvuru süresini geçirdik. Bunun üzerine eşimi kimlik alabilme hakkı elde etmesi için gönderdim. Uçağı indiği halde eşimi göremedim. Havalimanı polisine gittim. ‘Eşinizin vize ihlal cezası var mıydı’ diye sordular. Konsoloslukla yazıştığımı ve özel meşruhatlı vize verildiğini anlattım. Endonezya’daki Türk konsolosluğu vize veriliş tarihinde İstanbul Havalimanındaki gümrük polisiyle yapması gereken yazışmayı yapmadığı için eşim tekrar ülkeye giriş yapamadı ve geri gönderildi. Ben bu süreçten usandım. Eşim de manen zedeleniyor” şeklinde konuştu.

Şenol, “Ben eşimi havalimanına kadar kendi imkan ve çabalarımla getirdiğim halde geri gönderilmesini kabul etmiyorum. Devletimin bu konuda ihlal edilen haklarımı yerine getirmesini talep ediyorum. Bu da olmazsa hukuki açıdan mahkeme yoluna başvuracağım. 18 ay oldu, 19. ayın içindeyim eşimi göremiyorum. Bu ülkenin vatandaşı değilim gibi benim haklarım da ihlal ediliyor. Devletin yetkili organlardan eşimin Türkiye getirilmesi talep ediyorum. Devletimiz yasası gereği gümrük polisi ‘vize ihlali var’ diye eşimi geldiği gün geri gönderebiliyor. Vatandaşı cezalandırmaya geldiğinde hemen peşin, problem çözme noktasında ise uzuyor. 19 ay oldu. İnternetten iletişim kurabiliyoruz. Artık bir çözüme kavuşmasını istiyorum” sözleriyle yetkililere çağrı yaptı.

SAMSUN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:09

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