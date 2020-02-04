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Samsun'da son 5 yılda 546 bin kişiye ücretsiz kanser taraması Sağlık İl Müdürü Oruç: “Her 5 ölümden ...

İHA

– Samsun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun'da 2019 yılında 100 bin 55 kişiye, son 5 yılda ise 546 bin kişiye ücretsiz olarak kanser taraması yapıldı.

– Samsun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun’da 2019 yılında 100 bin 55 kişiye, son 5 yılda ise 546 bin kişiye ücretsiz olarak kanser taraması yapıldı.
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bir açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Türkiye’de her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Bu oranın azaltılması için Sağlık Müdürlüğü olarak kanser tarama faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Oruç, "Bu çerçevede 2019 yılında 100 bin 55, son 5 yılda ise 546 bin kişiye Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Sağlığı ve Toplum Merkezleri ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taraması yaptık. İnsanların kanseri kendilerinden uzak tutmak istiyorsa tütünden ve alkolden uzak durması gerekiyor. Fiziksel aktivitelerin daha düzenli yapılması, dengeli bir beslenme alışkanlığı oluşturulması gerekiyor. Yeni bir yaşam tarzının ortaya koymasının günümüzde sağlıklı hayat için anahtar öğe haline geldi. Sadece sağlıklı kiloyu korumak ve fiziksel olarak aktif olmakla bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, safra kesesi kanserlerinin gelişim riskinin önemli ölçüde azaltılabilir” dedi.

“Tütün kullanımı kansere bağlı ölümlerin yüzde 22’sinin nedeni”
Kanserden ölümlerin yaklaşık 3’te birinin tütün kullanımı olduğuna dikkat çeken Oruç, "Kanserden ölümler yüksek kilo, meyve ve sebzeden dengesiz beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve alkol tüketimi gibi risk faktörlerinden kaynaklanıyor. Günümüzde kanserlerin yüzde 30 ile 50’ye yakınının risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejileriyle uygulanmasıyla önlenebilir durumda. Ayrıca erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksektir. Tütün kullanımının kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörüdür. Kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’si sorumludur. Obezite ve kanser arasında da doğrudan bir bağ vardır. Obezitenin kansere neden olmasının yanı sıra kanser tedavisine yanıtın azalmasına, hastalık seyrinin bozulmasına ve artmış ölüm oranlarına neden oluyor” diye konuştu.

"Kanserle mücadelenin ilk adımı ‘kararlıyım ve yapacağım’ demek"
Kanserle mücadelenin ilk adımının “kararlıyım ve yapacağım” duygusu olması gerektiğini ifade eden Oruç, "Bu mücadelenin her safhasında vatandaşların yanındayız. Müdürlük olarak sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önemlidir. Farklı yaş gruplarına yönelik etkin bir bilgilendirme süreci yürütüyoruz. Obezite ve tütüne karşı ise Samsun’da büyük bir mücadele başlattık. Bu mücadelenin en güçlü ayağı olan kanser taramalarının da Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri yoluyla ücretsiz olarak yapılıyor. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafınca taranması önerilen, meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için, toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülüyor. Herkesin vücudumuz için neyin normal neyin olağan dışı olduğu bilme ve olağan dışı değişiklikleri tanıma konusunda doğru bilgileri tüm sağlık kuruluşlarımızdan özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarımızdan KETEM’ler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarından alabilir" şeklinde konuştu.

Meme kanseri taramaları
Sağlık İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 2040 yaş arası kadınlara; verilen eğitimlerle ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmaları, meme kanseri belirtilerden biri görüldüğünde ise vakit geçirmeden doktora başvurmaları gerekiyor. Ayrıca iki üç yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olunması gerekiyor. 4069 yaş arası kadınlar ise ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, yılda bir sağlık kuruluşlarında meme muayenesi olunmalı ve iki yılda bir mamografi çektirilmesi gerekiyor.

SAMSUN

04 Şubat 2020 Salı

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