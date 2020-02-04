Samsun'da lise robot takımı ödülle döndü

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Özel Samsun Final Okulları robot takımı ile katıldığı turnuvada strateji ve yenilikçilik ödülü almaya hak kazandı.

Özel Samsun Final Okulları lise robot takımı Paradoks 12 Şubat tarihlerinde İstanbul Özyeğin Üniversitesinde gerçekleştirilen First LEGO League (FLL) robot turnuvası İstanbul elemelerine katıldı.

Takımın koçluğunu yapan öğretmenleri Serdar Şahin’le beraber Paradoks gösterdiği proje ve robot performanslarında başarı sağlayarak strateji ve yenilikçilik ödülü almaya hak kazandı. Takım bu ödüller beraber 652 takımın katıldığı elemelerden geçerek İzmir Fuarı’nda yapılacak ulusal robot turnuvasına katılma hakkını elde etti.

SAMSUN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:09

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