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Orta Karadeniz’de nüfus artış hızı azaldı Samsun’da 29 bin 180 yabancı uyruklu kişi var Amasya’da ...

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki Samsun, Sinop, Amasya, Ordu illerinde nüfus artış hızı azaldı. Samsun'un nüfusu 12 bin 826 artarken, en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu.

Orta Karadeniz’de nüfus artış hızı azaldı Samsun’da 29 bin 180 yabancı uyruklu kişi var Amasya’da erkek, Samsun, Sinop ve Ordu’da ise kadın nüfusu daha fazla En yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki Samsun, Sinop, Amasya, Ordu illerinde nüfus artış hızı azaldı. Samsun’un nüfusu 12 bin 826 artarken, en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu.
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfus sayısını açıkladı. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artan Türkiye nüfusu, 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Orta Karadeniz’de Samsun, Sinop, Amasya, Ordu illerinde nüfus değişimlerine bakıldığında nüfus artış hızının gerilediği gözlendi.

Samsun’un nüfus artış hızı azaldı, yabancı sayısı ise 29 bin 180
İllere göre nüfus artış hızında Samsun’un 2018 yılında 1 milyon 335 bin 716 kişi olan nüfusu, 2019 yılında 1 milyon 348 bin 542 kişi oldu. 2018 yılında binde 17,2 olan nüfus artış hızı ise binde 7,6 düşerek, binde 9,6’ya geriledi. İllere göre nüfus sayılarında cinsiyete bakıldığında ise 1 milyon 348 bin 542 kişi olan Samsun nüfusunun 669 bin 55’i erkeklerden, 679 bin 487’si kadınlardan oluşuyor. İllere göre yabancı sayılarına bakıldığında Samsun’da 29 bin 180 yabancı uyruklu kişi var. Samsun’da yaşayan yabancı uyrukluların 15 bin 9’u erkek, 14 bin 171’i ise kadınlardan oluştu.

Ordu’da kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla
İllere göre nüfus artış hızında Ordu’nun 2018 nüfusu 771 bin 932 olurken, 2019 yılında 754 bin 198’e düştü. Ordu’nun nüfus artış hızı ise 2018 yılında binde 39,1 olurken, 2019 yılında binde 23,2 oldu. İllere göre nüfus sayılarında cinsiyete bakıldığında 754 bin 198 kişi olan Ordu nüfusunun 376 bin 933’ü erkekler, 377 bin 265’i kadınlardan oluştu. İllere göre yabancı sayılarına bakıldığında Ordu’da 7 bin 236 yabancı uyruklu kişi var.

Amasya’nın nüfus artış hızı binde 22,8’den 0,9’a düştü
İllere göre nüfus artış hızında Amasya’nın 2018’de 337 bin 508 kişi olan nüfusu 2019 yılında 337 bin 800 oldu. 2018 yılında binde 22,8 olan yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 0,9 oranına düştü. İllere göre nüfus sayılarında cinsiyete bakıldığında ise 337 bin 508 kişi nüfusu olan Amasya'nın 170 bin 407’si erkek, 167 bin 393’ü kadınlardan oluştu. İllere göre yabancı sayılarına bakıldığında Amasya’da toplam 4 bin 297 yabancı uyruklu kişi var.

Türkiye’de en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu
İllere göre nüfus artış hızında Sinop’un 2018 yılında 219 bin 733 olan nüfusu 2019’da 218 bin 243’e geriledi. 2018 yılında binde 57,6 olan nüfus artış hızı binde eksi () 6,8 oldu. İllere göre nüfus sayılarında cinsiyete bakıldığında 218 bin 243 kişi olan Sinop nüfusunun 108 bin 927’si erkeklerden, 109 bin 316’sı ise kadınlardan oluştu. İllere göre yabancı sayısına bakıldığında Sinop’ta 2 bin 128 yabancı uyruklu kişi var. Türkiye genelinde ortanca yaş 32’den 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde ortanca yaş erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldi. Ortanca yaşın illere göre dağılımında Sinop 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il oldu. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir, 39,9 ile Giresun izledi.

SAMSUN

04 Şubat 2020 Salı

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  • İKİNDİ 15:35
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