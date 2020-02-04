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Opr. Dr. Kınaş: “Kanserden değil, geç kalmaktan korkun”

İHA

Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Çağın hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Kanserde erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Kanserden değil, geç kalmaktan korkun" dedi.

Opr. Dr. Kınaş: “Kanserden değil, geç kalmaktan korkun”

Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Çağın hastalığı kanser herkesi korkutuyor. Kanserde erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Kanserden değil, geç kalmaktan korkun" dedi.
Büyük Anadolu Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş "4 Şubat Dünya Kanser Günü"nde kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kanser hastalığında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgiler veren Kınaş, “Dünya Kanser Günü'nde kanserle mücadele etmek ve bu konuda mesajları yaymak için hastanemizde çeşitli etkinlikler düzenliyor, vatandaşları bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Kanser bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan yüzden fazla hastalık grubudur. Kansere karşı artık her zamankinden daha uyumlu ve koordineli bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Kanser için risk faktörleri yaşam şekillerine, yaşa, cinsiyete ve aile öykülerine bağlı olarak değişir. Bir başka risk grubu ise çevresel faktörlerdir” şeklinde konuştu.
Kansere yol açan etkenlere ve kanserin belirtilerine değinen Kınaş, “Sigara alkol kullanımı, uzun süre ve tehlikeli saatlerde güneş altında kalma, aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma, bazı kimyasal maddeler, bazı virüsler, hava kirliliği, radyasyona maruz kalma, kötü beslenme alışkanlığı gibi nedenler kansere yol açan etkenlendir. Rahim ve makattan gelen normal olmayan bir kanama veya akıntı, memede veya vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan şişlik ve sertlikler, iyileşmeyen yaralar, uzun süreli ses kısıklığı ve öksürük, yutkunma güçlüğü ve hazımsızlık, ben ve siğillerde meydana gelen büyüme, kanama, renk değişikliği, büyük ve küçük abdest yapmaktaki değişiklikler gibi durumlar bu hastalığın belirtileri arasındadır. Bu değişiklikler görüldüğünde bir hekime başvurmayı sakın ihmal etmeyin. Hiç rahatsızlık duymasak da yılda bir kez mutlaka genel kontrolden geçmeliyiz. Kanserin iyileştirilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız. İyileşme oranı kanserin erken teşhisi ile doğru orantılıdır. Bu anlamda kanserden değil geç kalmaktan korkun” sözleriyle erken teşhisin de önemini vurguladı.

SAMSUN

04 Şubat 2020 Salı

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