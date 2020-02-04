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İlkadım'da eskiyen çöp kovaları yenileniyor

İHA

İlkadım Belediyesi tarafından "Temiz Çevre, Temiz İlkadım" faaliyetleri kapsamında ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı prestijli caddelerde kullanılmayacak durumda olan çöp kovaları yeni üretim modern tasarımlı çöp kovalarıyla değiştiriliyor.

İlkadım'da eskiyen çöp kovaları yenileniyor

İlkadım Belediyesi tarafından "Temiz Çevre, Temiz İlkadım" faaliyetleri kapsamında ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı prestijli caddelerde kullanılmayacak durumda olan çöp kovaları yeni üretim modern tasarımlı çöp kovalarıyla değiştiriliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışmada dekoratif çöp kovaları Kale Mahallesi Bankalar Caddesi başta olmak üzere kentin belirli noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Çalışmalarda ekipler, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarının sökümünü yaparak yerine yeni çöp kovaları monte ediyor.
Şehrin işlek caddelerine yerleştirilecek olan modern çöp kovaları sigara küllüklerini de içinde barındırıyor. Özellikle sigara izmaritlerinin yol ve ağaç kenarlarına atılmasından dolayı gelen şikayetleri değerlendiren ekipler ilk etapta yüz adet çöp kovasını yerleştirecek.
Görüntü kirliliği oluşmaması için vatandaşlara cadde üzerinde bulunan küllükleri kullanmaları konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda çağrı yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çöp kutuları, insanların yoğun olduğu ve çöp toplama araçlarının giremediği alanlarda kullanılacak. Yapılan çöp kutusu yenileme çalışmalarında pratik kullanım ve hijyenik şartların kolay sağlanması prensibi göz önüne alınıyor. Çöp toplama araçlarının şehir trafiğini aksatmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattık. İlk etapta yaklaşık olarak 100 adet çöp kutusu yerleştirilecek. Çöp kutularının her biri arasında 50 metrelik bir mesafe olacak. Cadde ve sokakların daha temiz olması için yeni çöp kutuları montaj çalışmalarına başlandı. Estetik görünümlü yeni çöp kovaları onlarca örnek arasından titizlikle seçildi. Yeni aldığımız çöp kovalarını esnafımız ve vatandaşlar da zarif buldu beğendi. Bu kovalar sayesinde çöpler eskiye oranla daha derli toplu bir biçimde toplanacak, şehrimiz daha temiz görünüme kavuşacaktır. Ekipler şehrimizin önemli noktalarına kaldırım kenarlarına çöp kovalarının montaj çalışmalarını sürdürüyor. Daha temiz bir çevre ve ilçedeki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

SAMSUN

04 Şubat 2020 Salı

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