Samsun TSO’dan öğrencilere giysi yardımı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle, Samsun merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, 600 adet kaban ve 600 çift ayakkabı yardımında bulundu.

Samsun TSO her yıl eğitim döneminde olduğu gibi 20192020 eğitim ve öğretim yılında da TOBB desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yaptı. TSO tarafından hazırlanan 600 adet kaban ve 600 çift ayakkabı, ilçe milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla, Odaya bağlı İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitimgören öğrencilere ulaştırıldı.



Yardımlar teslim edildi

Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu yardımları geleneksel hale getirdik. Yardımın eksiksiz ve zamanında yapılması için çaba gösterdik. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz davrandık. İlçe milli eğitim müdürlüklerimiz kanalıyla 300 kız ve 300 erkek öğrencimize kaban ve ayakkabı yardımında bulunduk. İş dünyası olarak eğitime ve eğitim gören öğrencilerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek” dedi.

SAMSUN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:09

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