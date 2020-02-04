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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çarşamba Şeker Fabrikası için çalışmalar devam ediyor

İHA

800 kişiye istihdam sağlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikası için çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba Şeker Fabrikası için çalışmalar devam ediyor

800 kişiye istihdam sağlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikası için çalışmalar devam ediyor.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikasını ziyaret ederek Fabrika Müdürü Akif Ulukaya ve yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Çarşamba Şeker Fabrikasının mevcut durumu ile çalışmaya hazır hale gelmesi için yapılan çalışmaların kısa süre içerisinde biteceği belirtildi.

“150 bin ton şeker pancarı istiyoruz”
Son durum hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde düzenli olarak bölge toplantıları düzenliyoruz. Mahalle mahalle gezip şeker fabrikasının ilçemiz için önemini, şeker pancarı üretmelerinin kendilerine ve ilçemize neler kazandıracağını anlatıyoruz. Sadece Çarşamba’da değil çevre ilçelerde de şeker pancarı üretimi için teşvik çalışmalarımız sürüyor. 2020 yılında yeniden üretime başlaması için üreticiden en az 150 bin ton şeker pancarı istiyoruz, inşallah bu rakamın çok daha üzerinde üretim yaparak şeker fabrikamızı yeniden hayata geçireceğiz” dedi.

“Şeker pancarının ton fiyatında rekor artış yaşandı”
Şeker pancarının fiyatında büyük bir artış yaşandığının altını çizen Başkan Doğan, “Çiftçimiz için şeker pancarı yeninden en önemli gelir kaynaklarından biri olacak. Şeker pancarı ton fiyatı rekor bir artışla 2019 yılında 235 liradan 300 liraya yükseldi. 2020 yılında inşallah daha da artacak. TürkŞeker Genel Müdürü 12 poların altına inilmeyeceğini yani 12 poları baz alarak uygulama yapılacağını duyurdu, bu durum çiftçimiz için de büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

“800 kişiye iş kapısı olması planlanıyor”
Çarşamba Şeker Fabrikasının herkes birçok kişiye ekmek kapısı olacağını ifade eden Doğan, konuşmasının sonunda şunları söyledi:
“İlçemize istihdam açısından da büyük değer katacak fabrikamız da ortalama 700800 kişinin çalışması planlanıyor. İlçemizin ekonomisine her alanda büyük katkı sağlayacak fabrika, çiftçisinden, işçisine, esnafına herkes için ayrı bir ekmek kapısı olacak. Çarşamba Şeker Fabrikası çalışmaya başlaması halinde sadece Çarşamba’ya değil bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Teslim edilecek pancarın yüzde 17’si kadarı ücretsiz küspe olarak çiftçimize destek olarak verilecektir ve bu sayede hayvancılık konusunda da üretici için büyük kazanım olacaktır.” şeklinde ifade etti. Fabrikanın mevcut durumu ile çalışmaya hazır hale gelmesi için yapılan çalışmaların kısa süre içerisinde biteceği bilgisini aldık. Şeker fabrikasının çalışması en büyük arzumuz. Çarşamba Belediyesi olarak bununla alakalı hem burada hem de daha önceki toplantılarda verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bu konuyla alakalı yapılacak tüm çalışmalarda üreticilerimize destek vermeye hazırız.”

SAMSUN

04 Şubat 2020 Salı

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