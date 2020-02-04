Samsun'da 300 umuma açık iş yeri denetlendi

Samsun'da ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’nda 441 polisle 300 umuma açık iş yerinde denetim yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerimizde okul servis araçları, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile yakınlarındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve mamullerinin satışı yapılan yerler, içkili yerler, ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafe ve oyun salonları, okulla ilişkisi olmadığı halde okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar, aranan şahıslar, uyuşturucu kullanan ve satan kişiler, çocuklara sigara satışı yapan iş yeri ve şahıslar ile yasa dışı faaliyetlerde bulunan iş yerlerinin tespit edilmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, dilenciliğin engellenmesi, çocukların ve gençlerin suç ve suçlulardan korunmasına yönelik olarak, 115 ekip ve 411 polisin katılımıyla uygulama düzenlendi.

Uygulamada, 300 umuma açık iş yeri denetlendi, 14 aranan şahıs yakalandı ve 4 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

SAMSUN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:09

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