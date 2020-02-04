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Samsun’un Bafra ilçesinde kullanılmayan 3 katlı apartmanın su saatleri çalındı.

Olay, Hacınabi Mahallesi Can Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bircan'a ait kullanılmayan 3 katlı apartmanın giriş katının kapısını kıran hırsızlar apartmanda bulunan dairelerin su saatlerini çalarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde eve gelen Hüseyin Bircan, apartmandaki saatlerin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından apartmana giren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:09

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