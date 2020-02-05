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Samsun'da okulun karşısında otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül Mırık idaresindeki 55 AU 630 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan öğrenci Ömer Faruk Güdül'e (14) çarptı. Kazada yaralanan Güdül, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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