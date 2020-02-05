1,5 yılda 53 kilo verdi, 123 kilodan 70 kiloya düştü

Samsun'da 1,5 yılda 53 kilo veren genç kız, 123 kilodan 70 kiloya düştü.

Samsunlu Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım’ın uyguladığı tedavi sonucunda 53 kilo veren 21 yaşındaki Almina Esen, hayatındaki değişiklikleri anlatmaya kelimelerin yetmediğini, 53 kilo verdikten sonra kendisini kuş misali hafiflemiş hissettiğini söyledi.

Samsun'da yaşayan Almina Esen, 19 yaşında 123 kilo olması ve fazla kilolarına bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım'ın tetkikleri sonucunda tüp mide ameliyatı olması kararı alınan hasta, geçirdiği operasyon sonunda sağlığına kavuştu. Tüp mide ameliyat sonrasında çeşitli diyet ve egzersizlerin de yardımıyla bir buçuk yıl içinde 123 kilodan 70 kiloya kadar düşen Almina Esen, "56 bedenden 38 bedene kadar düştüm. Artık mağazalara gittiğimde bir sürü kıyafet bulabiliyorum" dedi.

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Kadir Yıldırım, "Hastamız Almina Hanım 1,5 yıl önce fazla kiloları sebebiyle bize başvurdu. Geldiğinde 123 kiloydu. Biz kendisine kapalı bir şekilde laparoskopik sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı uyguladık. Sonra hem kendisinin uyumu hem de ameliyattaki süreçle beraber yaklaşık 50 kilonun üzerinde bir kilo verdi. Bu sayede hastamızın sadece fiziksel açıdan görüntüsü düzelmedi kendine olan güveni de geri geldi. Ayrıca ek hastalıklarından da kurtuldu. Şu an sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor" diye konuştu.



"Obezite insan yaşam süresini kısaltan bir hastalık"

Obezite cerrahisinin sadece estetik bir ameliyat olmadığını ifade eden Dr. Öğr. Yıldırım, "Obezite tedavi sonrasında hastalar ciddi anlamda birçok hastalıktan da kurtulmuş oluyor. Bu hastalar sosyal açıdan toplum içine çıkmakta da zorluk yaşıyorlar. Ameliyat sonrasında ise oldukça rahatlayıp hem özel hem de iş hayatlarına tekrar hızlı bir şekilde uyum sağlıyorlar. Bu nedenle obeziteyi sadece estetik bir cerrahi olarak düşünmemek lazım. Obezite ayrıca insan yaşam süresini kısaltan ve ciddi ek hastalıklara zemin hazırlayan bir hastalıktır. ABD'de yapılan çalışmalarda obezite sigaradan sonra gelen ikinci ölüm sebebidir. İnsan yaşam süresini kısaltan bir hastalıktır. Hastalar ameliyat sonrasında genellikle ‘Artık rahat ve kaliteli uyku uyuyorum. İstediğim kıyafeti almakta kendimi rahat hissediyorum’ diyorlar. Birçok boyutta hastaların yaşamı değişiyor" şeklinde konuştu.

Almina Esen ise kilo verdikten sonra çevresindeki insanların kendisine bakış açılarının değiştiğini belirterek, "1,5 yıl içinde ortalama 53 kilo verdim. Yaşantımdaki değişiklikleri anlatmaya kelimeler yetmez. Bu süreçte birçok insanla muhatap oldum. Hepsinden aldığım destek paha biçilemezdi. Ameliyattan sonraki yaşantımda bol bol spor yaparak vücudumda oluşabilecek sarkmaları da engelledim. 53 kilo verdikten sonra insanların bana bakış açıları çok değişti. Kendimi gerçekten kuş misali hissettim. Bunun yanı sıra ameliyat olmaya karar verdiğimde birçok doktorla görüştüm. Sonrasında Doktor Kadir Bey ile tanıştım. Kendisinin bana verdiği güven sonucunda ameliyat olmaya karar verdim. 56 bedenden 38 bedene kadar düştüm. Mağazalara gittiğimde bir sürü kıyafet bulabiliyorum. Bundan gerçekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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