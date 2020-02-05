Başkan Demirtaş: “Çevre hassasiyetinde İlkadım örnek bir ilçe” İlkadım çevre zabıtalarına çevre temizliği semineri verildi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım’ın çevre hassasiyeti konusunda örnek ilçe olduğunu söyledi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturan seminerlerine devam ediyor. Halkın sağlığını ve huzurunu korumak adına temizlik işleri müdürlüğü ekipleri gece gündüz yol yıkama, çöp toplama ve genel temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu temizlik ve hijyen çalışmaları sürerken, bir yandan da çevre zabıtalarına, çevre temizliği konusunda eğitimler veriliyor.

Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılacak çalışmaların anlatıldığı seminer ile zabıtaları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri anında işleme alarak çevreye tehdit oluşturan ve tehlike arz eden durumlara karşı harekete geçiyoruz. İlkadım çevre hassasiyeti konusunda örnek bir ilçe. Kentin güzelliğini korumak için hepimize görevler düşüyor. Vatandaşlarımız da bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Çevre temizliği konusundaki duyarlılığın kazandırılması adına temizlik işleri müdürlüğünde görevli, ilçemizde görev yapan çevre zabıtalarımıza çevre bilinci aşılamak için seminerler düzenliyoruz. Amacımız daha bilinçli daha eğitimli ve görevine aşina olmuş zabıta teşkilatlarını oluşturmaktır. Zabıta ekiplerinin eğitim kalitesini yükselterek, çevre bilincini aşılayarak daha iyi hizmet vermeyi arzuluyoruz. Amacımız çevre temizliğine karşı farkındalık oluşturmak.”

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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