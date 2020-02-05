Samsun'dan DEAŞ'tan 1 şahıs gözaltında

Van Valisi Bilmez: "5 vatandaşımız vefat etti, 2 kişi daha çığ altında olabilir"

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu M.K.A.A.'yı İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K.A.A., adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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