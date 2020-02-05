“Canım Dayım” filmi Samsun'u dünyaya tanıtacak

– Çekimleri Samsun’da yapılacak olan ve 21 ülkede festivallerde boy gösterecek olan Canım Dayım “Bize Bir Şans Verin” filmi, Samsun’u dünyaya tanıtacak.

Canım Dayım “Bize Bir Şans Verin” filmi, Samsunlu yapımcı ve yönetmen Fuat Yılmaz tarafından Samsun’da çekilecek. Otizmli bir dayı ve yeğeni arasında geçen olayları anlatan film, 21 ülkede festivallerde gösterilecek.

Film hakkında konuşan Fuat Yılmaz, “Yaklaşık iki yıldır projemizi hayata geçirmek için çok emek sarf ettik ve gecemizi gündüzümüze katarak tüm hazırlıklarımızı otizm vakıflarının desteğiyle büyük bir titizlikle tamamladık. Otizm hastası bir dayı ile küçük kız yeğeninin hikayesini anlatan dram türündeki film, konusuyla büyük etki ve beğeni toplayacaktır. Canım Dayım filmiyle öncelikli hedefimiz farkındalığın sesi olabilmek ve Karadeniz halkının ne kadar vefalı ve vicdan sahibi olduğunu göstermektir. Bunun yanı sıra Çernobil faciasında yaşanılan zorlukları ve dramı da anlatmak istiyoruz. Filmde birçok ünlü isim yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde otuza yakın vakıf ve derneğin tam desteklerini alarak bu yola çıktık” dedi.



Film 21 festivalde gösterilecek

Canım Dayım “Bize Bir Şans Verin" filmi Academy Awards, Golden Globe, Cannes, Berlin, San Sebastian, Rotterdam, Tokyo ve Toronto gibi uluslararası film festivalleri dışında İngilizce altyazı olarak 21 ülke festivalinde boy gösterecek.

Filmin çekimleri mart ayında Samsun'da başlayıp, 2 ay boyunca devam edecek.

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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