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İlkadım’da çocuk parkları ağaçlandırılıyor

İHA

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan oyun park alanlarını ağaçlarla süslemeye devam ediyor.

İlkadım’da çocuk parkları ağaçlandırılıyor

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan oyun park alanlarını ağaçlarla süslemeye devam ediyor.
İlçe genelinde her mevsimde insanların ziyaret ettiği yer olan çocuk oyun alanları ve parkların doğal ortamının daha da yeşil bir alan olması için çalışmalarına yoğunluk veren İlkadım Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan çocuk oyun parklarına mevsim şartlarına uygun ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan müdürlük bünyesinde kurulan ağaç budama ekipleri ilçe merkezinde bulunan ağaçların kontrolsüz büyümesini engellemek, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmaması için budama çalışmaları da devam ediyor.
Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilçedeki park alanlarının ağaçlandırarak daha yeşil bir İlkadım oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren İlkadım Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Alaattin Er, “Şehrin sahip olduğu doğal güzellikleri ortaya çıkarmak, şehre oldukça güzel ve modern bir silüet kazandırmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarıyla gelecek kuşaklara temiz ve yeşil bir dünya bırakmanın, hepimizin insanlık borcu ve sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Ağaçlandırma çalışmaları ilçemizin ihtiyaç duyulduğu her yerinde devam edecek. Ekiplerimiz mevcut parklarımızı yeşillendirmek adına ıhlamur, süs eriği, erguvan, süs elması gibi ağaçları kullanıyor. Yeşil dokunun kaybolmaması ve yarınlara bırakılacak kalıcı çalışmalara önem veriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında çocuklar yeşille iç içe alanlarda oyun oynamanın keyfini çıkaracak. Daha yaşanabilir daha yeşil bir İlkadım için vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Demirtaş: “İlkadım’ı daha yeşil bir hale getireceğiz”
İlçeyi yeşillendirmeye devam edeceklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:
“Her alanda olduğu gibi yeşil alan ve fidan dikim çalışmalarında da belediyemiz, bölgesinde fark oluşturuyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz sorumluluk alanlarımızda çok güzel çalışmaları hayata geçiriyor. Dikilen fidanların ve diğer yeşilliklerin tamamına yakınını kendi seramızda yetiştiriliyor. Yakın bir zamanda İlkadım ilçemizde yeşilliği daha çok artıracağız, maliyeti de düşüreceğiz.”

SAMSUN

05 Şubat 2020 Çarşamba

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