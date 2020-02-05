En fazla fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı TÜİK TÜFE oranlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 Ocak Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarını açıkladı. Samsun’da aylık bazda en yüksek artışın "gıda ve alkolsüz içecekler" ana harcama grubunda gerçekleştiği belirtildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2020 yılı Ocak ayına ilişkin açıklanmış olan TÜFE değişim oranlarından yararlanarak TR83 Bölgesi (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) için bir bilgiler yayınladı. Açıklanan verilere göre TÜFE aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde yüzde 1,64 arttı.

2020 yılı Ocak ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003100 temel yıllı TÜFE genel endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,99 oranında artış gerçekleşti. Aynı dönemde TÜFE'de (2003100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2020 yılı Ocak ayında ana harcama gruplarına göre; Samsun, Tokat, Çorum, Amasya istatistiki bölgesinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 4,11 ile sağlık ve yüzde 4,06 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla yüzde 5,13 ile giyim ve ayakkabı ile yüzde 1,46 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ve yüzde 1,37 ile haberleşme grupları oldu” denildi.



Fiyatı en çok artan ürünler

Yapılan açıklamada fiyatı en çok artan ürünlere de yer verilirken, şu bilgilere de yer verildi:

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya istatistiki bölgesinde 2020 Ocak ayında fiyatı en çok artan ürünler patlıcan (yüzde 94,29), mandalina (yüzde 43,64) ve diş dolgu ücreti (yüzde 14,01) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; kaban (kadın için) (yüzde 13,08), bot (çocuk için) (yüzde 8,37) ve portakal (yüzde 7,75) oldu. Ocak 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin artış gerçekleşti.”

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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