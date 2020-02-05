Yanan evlerini söndürmek isterken yanarak ölümden döndüler

Sinop'ta bir evde çıkan yangında alevleri söndürmek isteyen ev sahibi karıkoca yanarak hastanelik oldu. Komşular tarafından kurtarılan çift, Samsun'da hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesinin Çamlıca köyünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fayık Bıyık'a (61) ait evin mutfağında yangın çıktı. Yangını söndürmek için alevleri arasına dalan Arife Bıyık (60) ve eşi Fayık Bıyık'ı ölümden komşuları kurtardı. Yüzünden ve vücudundan yanan Arife Bıyık ile sağ elinden yanarak yaralanan Fayık Bıyık, Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıyık çifti ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Arife Bıyık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fayık Bıyık kendilerini ölümden komşularının kurtardığını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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