Badminton yıldızlar il birincileri belli oldu

Okullar Arası Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları bugün oynanan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. İlkadım Mete Adanır Spor Salonunda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına 5 kız takımı, 5 erkek takımı toplamda 50 sporcu katılım sağladı.

Çekişmeli geçen maçların sonunda erkeklerde dereceye giren ilk üç takım, kızlar kategorisinde ise dereceye giren ilk iki takım 2022 Şubat 2020 tarihleri arasında Amasya (Merzifon), Giresun ve Erzurum'da yapılacak olan Badminton Yıldızlar Grup Müsabakalarında Samsun’u temsilen yarışacaklar.

Dereceye yapan takımlara madalya ve kupaları; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, okul müdürleri ve antrenörleri tarafından takdim edildi.



Dereceye giren takımlar

Erkekler kategorisinde Samsun Özel Bil Ortaokulu, Bafra Atatürk Ortaokulu, İlkadim Baruthane Ortaokulu ve Seyfi Demirsoy Ortaokulu dereceye girdi. Kızlar kategorisinde ise Bafra Atatürk Ortaokulu, İlkadım Baruthane Ortaokulu, Seyfi Demirsoy Ortaokulu ve Tevfik İleri Ortaokulu dereceye giren takımlar oldular.

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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