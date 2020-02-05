Samsun’da kurusıkıdan gerçek silah yapan şahıs yakalandı

Çifte çığ felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çifte çığ felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek mermi atabilen tabancaya dönüştüren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Terme İlçesi Fatih Mahallesi’nde 05 Şubat 2020 günü şüpheli 1 şahsın evinde ses ve gaz fişeği atabilen tabancaların (kurusıkı) namlularını değiştirmek suretiyle gerçek mermi atabilen tabancaya dönüştürdüğü istihbaratının alınması üzerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca metal gövdesi, 14 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca namlusu yapımında kullanılan namlu demiri, 14 adet tabanca şarjörü, 8 adet şarjör yayı, 7 adet şarjör tapası, 1 adet namlu açmaya yarayan kılavuz takımı, 1 adet sabit matkap tezgahı, 1 adet sabit el matkabı, 1 adet sabit taşlama makinası, 1 adet sabit zımpara makinası ile muhtelif tabanca yedek parçaları ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla tahkikata başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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