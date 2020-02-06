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Anne adaylarına grip uyarısı

İHA

Anne adaylarına grip uyarısı

Anne adaylarına grip uyarısında bulunan Kadın Doğum Uzmanı Jinekolog Opr. Dr. Özge Piri Mantar, “Grip belirtileri oluşan anne adayları mutlaka doktora başvurmalı” dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Doğum Uzmanı Jinekolog Opr. Dr. Özge Piri Mantar, “İçinde bulunduğumuz salgın haberleri bile anne adaylarını tedirgin etmekte. Özellikle gribin adını bile anmak istemeyen birçok anne adayı vardır mutlaka. Atacağı her adımın bebeğini de etkilediğini bilen hamileler için bu durumlarda ne kadar dikkatli olunsa da, gribe yakalanıldığında neler yapılması gerektiği bilinmelidir” şeklinde konuştu.
Gribin bazı durumlarda bebeği olumsuz etkileyebilecek bir hastalık olduğunu belirten Özge Piri Mantar, “Hamilelikte grip normal koşullarda bebeğe geçmesi beklenen ve bebekte istenmeyen durumlar oluşturan bir hastalık olmamakla birlikte gribin ağır seyrettiği hallerde ateş 40 dereceyi geçerse bebek bundan olumsuz etkilenebilir. Hamileliğin son aylarında olunması da doğum sancılarının başlamasına neden olabilir. Grip belirtileri oluşan anne adaylarının ilk yapılması gereken hemen doktora başvurmaktır. Genel bir muayene sonrasında doktor belirtileri hafifletmek için çeşitli ilaçlar verebilir. Doktora danışmadan kesinlikle hiçbir ilaç alınmamalıdır. Diğer grip geçiren insanlarda olduğu gibi anne adaylarının da istirahat etmeleri, beslenmelerine ve uyku düzenlerine özen göstermeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

SAMSUN

06 Şubat 2020 Perşembe

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