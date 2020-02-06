Excimer lazer ile gözlüklerden kurtulmak mümkün

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, excimer lazer tedavisi ile miyop, hipermetrop ve astigmat sorunlarının iyileştirildiğini belirtti.

Gözde görme kusurlarının tedavisinde 30 yıldır kullanılan dünyadaki en yaygın yöntemlerden birinin excimer lazer olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Opr. Dr. Talha Özdemir tedavi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyaran Talha Özdemir, “Excimer lazer ile gözlükler ve kontakt lenslerden kurtulmak mümkün. Operasyonunun ertesi günü, yapılacak kontrol sonrasında hastalar günlük hayatlarına dönebilmektedir. Hasta ertesi gün gözüne sabun ve şampuan kaçırmadan banyo yapabilir, gözlerini kapalı tutarak yüzünü yıkayabilir. Ayrıca 3 hafta süreyle havuza ve denize girilmemeli, 2 hafta boyunca göz makyajı yapılmamalıdır. Gözleri ovalayıp kaşımaktan da kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.

Tedavinin nasıl yapıldığını anlatan Opr. Dr. Özdemir, “Görme bozukluğunun derecesine göre, bilgisayar aracılığıyla programlanan excimer lazer ışını ile gözün üzerindeki saydam kornea tabakası yeniden şekillendirilerek doğru odaklama ve net görme sağlanır. Ancak, bu operasyonun tecrübeli bir hekim tarafından iyi bir donanım ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tedavide öncelikle gözdeki kırma kusurunun derecesi hesaplanır ve kornea yapısı incelenir. Excimer lazer ile kornea yapısı bilgisayar destekli olarak tekrar şekillendirilerek hastanın gözlükten kurtulması gerçekleşmiş olur” sözlerini kullandı.

Özdemir, excimer lazer tedavisinin kimler için uygun olduğu konusunda, “Excimer lazer ameliyatı 10 dereceye kadar miyop, +6 dereceye kadar hipermetrop, 6 dereceye kadar astigmat rahatsızlığı olan 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun olan kişilere başarı ile uygulanabilmektedir. Ancak glokom veya keratokonus gibi göz rahatsızlığı olanlar, diyabet veya romatizma gibi sistemik hastalığı olanlar, hamileler ve emzirmekte olan anneler lazer operasyonu için uygun değildir. Lens kullananlar hastaların excimer lazer ameliyatı öncesinde sert kontakt lens kullanan hastalarımızın 3 hafta, yumuşak kontakt lens kullanan hastalarımızın ise 1 hafta önceden lens kullanımını bırakmış olmasını öneriyoruz” diye konuştu.

Operasyon sonrası 45 saat süre ile gözlerde yanma, sulanma ve bulanık görmenin normal karşılanması gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. Talha Özdemir, “Ameliyattan sonra 1 2 saatte bir verilen damlalar kullanılır. Ertesi gün yapılacak kontrol sonrasında hastalar günlük hayatlarına dönebilmektedir. Hasta ertesi gün göze sabun ve şampuan kaçırmadan banyo yapabilir, gözlerini kapalı tutarak yüzünü yıkayabilir. Ayrıca 3 hafta süreyle havuz ve denize girilmemeli, 2 hafta süre ile göz makyajı yapılmamalıdır. Gözleri ovalayıp kaşımaktan kaçınılmalıdır” şeklinde bilgilendirdi.

SAMSUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:08

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