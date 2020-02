Ertuğrul Sağlam: “Zeminler iyi futbola müsaade etmiyor” Atabey Çiçek: “Sezon sonu şampiyon olduğumuzda herkes bundan nemalanacak”

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ligde kalan 13 maçın da final havasında geçeceğini belirterek, TFF 2. Lig'deki saha zeminlerinin iyi futbola müsaade etmediğine dikkat çekti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve kırmızıbeyazlıların forvet oyuncusu Atabey Çiçek, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 21 kazanılan Mersin İdman Yurdu ve bundan sonra oynanacak müsabakalar hakkında konuşan ikili, önemli açıklamalarda bulundu.



“13 final karşılamamız var”

Şampiyonluk yolunda 13 final maçlarının olduğunu dile getiren Eruğrul Sağlam, “Bundan sonraki dönemde kalan 13 final karşılaşmasının ilkini Afjet Afyonspor ile oynayacağız. Afyonspor da ligin iyi takımlarından. Kaliteli oyuncuları var. Maçların üst düzey mücadeleye sebep olmasında çeşitli nedenler var. Playoff potasında 5 takım var. Altında playoff mücadelesi veren 5 takım daha var. Bu nedenle her takım karşılaşmayı bir hedef içerisinde oynuyor. Bu da bizim için bir avantaj. Her takımın her takımı yenebileceği ya da her takımın her yerde puan kaybedebileceği mücadeleler izliyoruz. Son dönemde bunun avantajlarından da faydalanarak öne geçtik. Bu durum bizi rahatsız etmeyecek ve daha çok motive edecek. Pazar günü de inşallah Afyonspor’u taraftarımızın da desteğiyle iyi futbol ve mücadele ile yenip, 3 puanı alacağımızı düşünüyorum” dedi.



“Zeminler iyi futbola müsaade etmiyor”

Ligde bazı sahaların zeminlerinin iyi futbola müsaade etmediğinin altını çizen Sağlam, “Biz, ‘İyi bir takımız, çok kaliteli oyuncularımız var, hepsi bu ligin ve üst liglerin tecrübeli oyuncuları’ diyorsak, sorunları bir şekilde bertaraf edip, hedefimize emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Bir takım zorluklarla karşılaşacağız. Biz oynamaya çalışan bir takım olduğumuz için, sorunların başında zemin sorunu ortaya çıkıyor. Zaten rakip bizi oynatmamaya çalıştığı için çok koşup, mücadele ediyor. Onla uğraşırken bir taraftan da zeminle uğraşıyorsunuz. ‘Pas yapalım, oyun yapalım’ diyorsunuz, maalesef zeminler ona da izin vermediği için maçlar çok kolay olmuyor. Bundan sonra da çok kolay olmayacak. Taraftarlarımız çok beklenti içerisindeler. Takım çok iyi oynasın istiyorlar. Ama bazen olmuyor. Maalesef bu zeminlerde çok iyi oyun olmuyor. İyi mücadele etmek lazım. Tarsus İ.Y. maçındaki gibi maçı kazanmak için kavga etmek, savaşmak, üst düzey mücadele etmek lazım. Yeri geldiği zaman da yeteneğimizi ön plana çıkartıp, skoru elde etmek lazım. Şunu söyleyebilirim ki; bundan sonra kaliteli bir oyun çok kolay olmayacak” diye konuştu.



Atabey Çiçek: “Sezon sonu şampiyon olduğumuzda herkes bundan nemalanacak”

Son maçta yedek kalan Samsunspor’un Medipol Başakşehir’den kiraladığı forvet oyuncusu Atabey Çiçek ise takımın şampiyon olmasına kenetlendiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu saatten sonra takımda kimin oynayıp, kimin oynamayacağı hiç önemli değil. Zaten bir tek şampiyonluğa odaklandık. Onun için yedek kalmanın bir önemi olmadığını düşünüyorum. Bu da hocamızın bir tercihiydi. Her maç bir tercihte bulunuyor. Geçen maçta da böyle bir tercihte bulundu. Kendi performansım açısından konuşursak bazen günümüzde olmuyoruz ya da form düşüklüğü olabiliyor ama ben her zaman sahada mücadele ettiğimi düşünüyorum. Bunların dışında gerisi hocamızın takdirine kalıyor. Biz büyük pastaya odaklandık. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda herkes bundan nemalanacak. O yüzden yedek kalınca bir sıkıntı yaşamadım.”

