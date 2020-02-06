OMÜ KİTAM sertifikalı eğitimlerine yoğun ilgi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin (KİTAM) hayata geçirdiği sertifikalı eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

KİTAM merkezi bünyesinde bulunan biyoteknoloji biriminin gerçekleştirdiği Teorik ve Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu, 20 Ocak’ta 10 kişilik kursiyerle başladı. Polimeraz zincir reaksiyonu ve sekans analizine (PCR) yönelik eğitimin verildiği kurs, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 70 kişilik başvuruyu karşılayabilmek için 5 hafta boyunca tekrarlayacak.

Üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kursa, Samsun’da bulunan araştırma merkezlerinden ve diğer üniversitelerden de katılım sağlandı.

Yıl boyunca çeşitlenerek devam edecek KİTAM sertifikalı kursları; üniversite, kamu ve özel sektöre duyurular ile ilan edilecek.

SAMSUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:08

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