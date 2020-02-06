Canik Belediyesinden gönülleri ısıtan hareket Kırsalda eğitim gören öğrencilerin tamamına bot dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Canik Belediyesinden gönülleri ısıtan hareket Kırsalda eğitim gören öğrencilerin tamamına bot ...

İHA

– Canik Belediyesi kırsal mahallelerde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul öğrencilerin tamamına bot dağıttı.

Canik Belediyesinden gönülleri ısıtan hareket Kırsalda eğitim gören öğrencilerin tamamına bot dağıtıldı

– Canik Belediyesi kırsal mahallelerde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul öğrencilerin tamamına bot dağıttı.
Sosyal Belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi ile ilçede yaşayan yetim çocuklardan yaşlı insanlara, engelli vatandaşlara ve yardıma ihtiyacı olan her kesime yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin tamamına kışlık bot dağıtımı gerçekleştirildi.

“Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz”
Hizmet belediyeciliğinin yanında gönüllere de dokunmaya devam edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik ilçemizde her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanlarımızın sevincini, mutluluğunu, hüznünü ve kederini paylaşmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardım Hizmetleri Birimimiz ilçemiz genelinde yaptığı tespitlerle ihtiyacı olan her insanımıza yardımlarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için imkânlarımız ölçüsünde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Günlük sıcak yemek yardımlarımız, ayninakdi yardımlarımız devam ediyor. Yetim çocuklarımızın, ihtiyaç sahibi yaşlı insanlarımızın her zaman yanındayız. Zorlukları, güçlükleri birlikte aşmak için ilçe halkımızın yanı başındayız. Mutlu, huzurlu bir Canik için ilçemiz insanlarının dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerini paylaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış günlerinde yavrularımızın ayakları üşümesin, yavrularımızın yüzleri gülsün, sevinsinler, mutlu olsunlar istiyoruz” dedi.
Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi bot dağıtım programına ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetler Birim Müdürü Ali Kemal Tural, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

SAMSUN

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ KİTAM sertifikalı eğitimlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER OMÜ KİTAM sertifikalı eğitimlerine yoğun ilgi
Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden istihdam ve ülke ekonomisine katkı
YEREL HABERLER Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden istihdam ...
Ertuğrul Sağlam: “Zeminler iyi futbola müsaade etmiyor” Atabey Çiçek: “Sezon sonu şampiyon olduğumuzda herkes bundan nemalanacak”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Zeminler iyi futbola müsaade ...
910 bin 282 Samsunlu diğer illerde yaşıyor Samsun’un yüzde 81’i Samsunlu
YEREL HABERLER 910 bin 282 Samsunlu diğer illerde yaşıyor Samsun’un ...
Samsun TSO'da farkındalık eğitimleri
YEREL HABERLER Samsun TSO'da farkındalık eğitimleri
Excimer lazer ile gözlüklerden kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Excimer lazer ile gözlüklerden kurtulmak mümkün
Atık camları sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Atık camları sanata dönüştürüyor
Anne adaylarına grip uyarısı
YEREL HABERLER Anne adaylarına grip uyarısı
Direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki
YEREL HABERLER Direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs ...
Terme Belediye Meclisinden ‘Yüzyılın Anlaşması’na tepki
YEREL HABERLER Terme Belediye Meclisinden ‘Yüzyılın Anlaşması’na ...
Fındıkta "kahverengi kokarca" zararı Kahverengi kokarcanın fındıkta yüzde 30 zarara neden olması bekleniyor Türkiye’ye Gürcistan’dan giren kahverengi kokarca fındık, domates, biber, fasulye, mısır, soya, çeltik ve buğdaya zarar veriyor
YEREL HABERLER Fındıkta "kahverengi kokarca" zararı Kahverengi ...
Valilikten 'ırmakta kaybolan baba' açıklaması Irmakta kaybolan babadan haber yok
YEREL HABERLER Valilikten 'ırmakta kaybolan baba' açıklaması Irmakta ...
Samsun’da kurusıkıdan gerçek silah yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da kurusıkıdan gerçek silah yapan şahıs ...
Arabalar karıştı: İlginç olay polisleri bile şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Arabalar karıştı: İlginç olay polisleri bile şaşkına ...
Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 3 binden fazla insana istihdam sağlayacak
YEREL HABERLER Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 3 binden fazla ...
Jandarmadan aile içi şiddetle mücadele
YEREL HABERLER Jandarmadan aile içi şiddetle mücadele
Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter destekli aranıyor
YEREL HABERLER Kızını kurtarmak için ırmağa atlayan baba, helikopter ...
Kanserde Farkındalık Semineri
YEREL HABERLER Kanserde Farkındalık Semineri
Kızını kurtarmak için atladığı ırmakta kaybolan baba aranıyor (2)
YEREL HABERLER Kızını kurtarmak için atladığı ırmakta kaybolan baba ...
Samsun’da 8 bin 425 evlenme, 2 bin 347 boşanma işlemi 2019’da 16 bin 221 kişi doğdu, 10 bin 933 bin kişi vefat etti Samsun Valisi Osman Kaymak, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü çalışmalarını paylaştı
YEREL HABERLER Samsun’da 8 bin 425 evlenme, 2 bin 347 boşanma ...
Badminton yıldızlar il birincileri belli oldu
YEREL HABERLER Badminton yıldızlar il birincileri belli oldu
Yanan evlerini söndürmek isterken yanarak ölümden döndüler
YEREL HABERLER Yanan evlerini söndürmek isterken yanarak ölümden ...
Soğuk ve kapalı havalarda mevsimsel depresyona dikkat
YEREL HABERLER Soğuk ve kapalı havalarda mevsimsel depresyona dikkat
SAMULAŞ’tan 600 öğrenciye toplu taşıma eğitimi
YEREL HABERLER SAMULAŞ’tan 600 öğrenciye toplu taşıma eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X