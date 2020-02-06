Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi Sinop kara yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Serbest (30) idaresindeki 55 ACH 345 plaka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Serbest, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:08

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