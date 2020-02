Başkan Demirtaş: “Hemşehri derneklerimiz kültürel zenginlik” İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ordulularla bir araya geldi

Çifte faciada 41 can kaybı!

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hemşehri derneklerinin kültürel zenginlik olduğunu söyledi.

Başkan Necattin Demirtaş, kent genelinde faaliyet gösteren Ordu Dost Meclisi Derneğinin düzenlendiği “5 Şubat Dünya Ordulular Günü” etkinliğinde Ordulularla bir araya geldi. Gecede söz alan Başkan Demirtaş, hemşehri derneklerinin önemine değindi.

Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet evinde düzenlenen programa ilgi ve katılım yoğun oldu. Katılımcılara yöresel yemek kültüründe tatların ikram edildiği programda yöresel şive tarzı ile "Bööün Ordulular günü. Hepinizin günü kutlu olsun" diyerek açılış konuşması yapan Ordu Dost Meclisi Başkanı Ahmet Bayrak, “Hemşehri gruplarının kuruluş amaçları bir araya gelmek, sosyal ve kültürel etkinliklerle birlik beraberliği sağlamak ve öz kültürlerini yaşadıkları şehirde yaşatmaktır. Ben bu vesile ile emeği geçen herkese özellikle şehre katkı veren tüm derneklere eşit seviyede katkı ve destekleri esirgemeyen Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yöresel kıyafetleri ile geceye renk katan katılımcıların bir bir şiirlerini okuduğu programda solo müziklerle eşlik eden Fikret Damar ve ekibi dinleyenlerinden çok alkış aldı. Gecenin sürpriz konuğu olan Kuzey Yıldızı dizisini şive koçu olarak görev alan Ordulu isim Nurşen Karayanız’ın da kendi yazdığı kitabında okuduğu şiirler ile duygusal anlar yaşattı.



“Hemşehri derneklerimizin her biri kültürel zenginliklerimizdir”

Programa katılım sağlayarak hemşehri derneklerinin önemine vurgu yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Geçmiş dönemde yaptığımız hemşehri buluşması etkinliğimizi yeni dönemde daha ileri bir seviye taşıyarak festival tadında bir etkinlikle tüm hemşehri derneklerimizi yöresel kıyafetleri ve yöresel ürünlerini sergileyeceği bir ortamda halkımızla buluşturacağız. Hemşehri dernekleri, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katar. Aynı şekilde hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Bu anlamda yerel yönetim olarak, bizler de hemşehri derneklerine önem veriyoruz. Bu kapsamda; ilçemizde bulunan dernek, vakıf, platform ve toplumsal yapılanmaların fikirleri çok değerli ve bizim için çok önemlidir. Kentimizde faaliyetlerini sürdüren çok sayıda dernek var ve biz de hemen hepsi ile yakın ilişkiler ve dostluklar içindeyiz. Derneklerimiz, vatandaşlarımızın geçmişten gelen adetlerini ve beraberliklerini devam ettirmeleri adına çok önemli bir yere sahip. Biz de bu beraberliğe katkı sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bizlere kapılarını her daim açık tutan, misafirperverlik ile karşılayan tüm derneklerimizin yönetimlerine ve üyelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Hemşehri derneklerimizin her biri kültürel zenginliklerimizdir.”

Program hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

