Amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis

Samsun'da amcasını bıçaklayarak öldürmekten yargılanan 23 yaşındaki genç kız, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde 22 Eylül'de meydana gelen olayda iddiaya göre, Bekir Özdemir (63) ile bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden kardeşinin kızları Sedanur Özdemir (23) ve Ebru Özdemir arasında kavga çıktı. Kavgada Bekir Özdemir'in yeğenlerine sopa ile saldırdığı iddia edildi. Bu sırada Sedanur Özdemir, amcası Bekir Özdemir'i bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası şahıs kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedanur Özdemir hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Sedanur Özdemir kendini savunarak, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belitti. Özdemir, "Amcam Bekir Özdemir olay günü bahçenin kenarına çöp dökmüştü. Daha önce de dökmüştü. Kendisini uyardım. Bana arkadan enseme sopa ile vurdu. Ben yere düştüm. Kardeşimi darp ettiğini gördüm. Bahçede kullandığım bıçak vardı, bıçağı çekip kendisini uyardım. Kardeşimi kurtarmak için bıçağı salladım. Amacım öldürmek değildi. Amcamın bana ve kardeşime saldırmasından dolayı böyle hareket ettim. Kendime geldiğimde amcam kardeşime vuruyordu. Kardeşimi öldürecek diye koktum. Kardeşim amcamın o darbesini alsaydı ölecek diye düşündüm. Olayda kullandığım bıçağı bahçede kullanıyordum. Böyle olduğu için çok üzgünüm, amcam olduğu için çok daha üzgünüm. Çok pişmanım. Beratimi istiyorum" dedi.

Ölen Bekir Özdemir'in eşi Asiye Özdemir ise yuvasının yıkıldığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Sedanur Özdemir'i 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SAMSUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:08

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