Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 17.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.T. (47) bacaklarından ve elinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:24

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