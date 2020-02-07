Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

SAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., tedaviye alındı.

Ayvacık ilçesi Meşelidüz Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Ülkü Y., tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ülkü Y.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

DÜĞÜNÜ VARDI

Ülkü Y.'nin nişanlı olduğu ve yarın, Ayvacık ilçesinde bir düğün salonunda düğününün yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı.



SAMSUN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:07

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