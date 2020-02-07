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Anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri eğitimi

İHA

Samsun'da anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi ve emzirme teknikleriyle ilgili eğitim düzenlendi.

Anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri eğitimi

Samsun’da anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi ve emzirme teknikleriyle ilgili eğitim düzenlendi.
Liv Hospital Samsun’da düzenlenen eğitimde Ebe Merve Özdamar, anne sütünün önemi, kolostrumun özellikleri ve değeri, emzirme pozisyonları, göğüs ucu yaraları, anne sütünü arttırmanın yollarıyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Emzirme pozisyonları
Bebeğin başı ve vücudu düz bir hat üzerinde olmalı diyen Merve Özdamar, ‘’Bebeğin yüzü memeye doğru, burnu meme ucunun karşısında durmalı. Anne, bebeğin vücudunu kendi vücuduna yakın tutmalı, bebek; baş, omuz ve kalçasından destekli tutulmalı, bebeğin ağzı geniş ve açık olmalı, alt dudağı dışa dönmeli, çenesi memeye dokunmalı, bebeğin yutkunma sesleri duyulmalı, ağzının üzerinde daha fazla, altında daha az areola (göğüs ucu çevresindeki kahverengi kısım) olmalı, emzirirken annenin canı acımamalı” dedi.
“Emzirmeden önce meme başının karbonatlı su, sabunlu su veya çeşitli kremler ile temizlenmesi meme başı çatlağına ve bebeğin memeyi tutmasında çeşitli güçlüklere neden olabilir. En iyi meme bakımı anne sütü ile olur” diyen Merve Özdamar, katılımcıların sorularını yanıtlayarak emzirmede ten tene temasın önemini vurguladı.
Özdamar, “İlk saatlerden itibaren bebeğin istekle, uygun koşullarda ve doğru teknikle emzirilmesi anne sütü ile bebeğin beslenebilmesi için en önemli koşuldur. Emzirme sırasında salgılanan oksitosin ve prolaktin hormonları memedeki sütün boşalmasını sağlar ve yeni süt yapımını uyarır” bilgilerini verdi.

SAMSUN

07 Şubat 2020 Cuma

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