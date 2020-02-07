Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı

'Babam ve ben'

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Samsun'da ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin 4 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

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İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:26

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