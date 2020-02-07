Düğün öncesi sağlık sorunları çıkan genç kız kendini vurdu

Samsun'da düğün hazırlığında olan genç kız nikah kıyılmadan önce aldığı sağlık raporunda evlenemeyeceğini öğrenmesi üzerine kendisini vurarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü düğünün yapılacağı öğrenilen 22 yaşındaki Ü.Y. adlı genç kız, nikah kıyılmadan önce alınması gereken sağlık raporu için başvurduğu sağlık kuruluşundan hastalığından dolayı evlenemeyeceğini öğrendi. Bunalıma giren genç kız tabancayla kendini sağ göğsünün altından vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ü.Y., Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.