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Düğün öncesi sağlık sorunları çıkan genç kız kendini vurdu

İHA

Samsun'da düğün hazırlığında olan genç kız nikah kıyılmadan önce aldığı sağlık raporunda evlenemeyeceğini öğrenmesi üzerine kendisini vurarak intihara kalkıştı.

Samsun'da düğün hazırlığında olan genç kız nikah kıyılmadan önce aldığı sağlık raporunda evlenemeyeceğini öğrenmesi üzerine kendisini vurarak intihara kalkıştı.
Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü düğünün yapılacağı öğrenilen 22 yaşındaki Ü.Y. adlı genç kız, nikah kıyılmadan önce alınması gereken sağlık raporu için başvurduğu sağlık kuruluşundan hastalığından dolayı evlenemeyeceğini öğrendi. Bunalıma giren genç kız tabancayla kendini sağ göğsünün altından vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ü.Y., Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN

07 Şubat 2020 Cuma

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