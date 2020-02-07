Canik’e 'hastane' müjdesi Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesi Canik'te açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Canik’e 'hastane' müjdesi Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesi Canik'te açılacak

İHA

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesinin Canik ilçesine açılacağını belirterek, "15 poliklinik olarak hizmete geçecek. Yer tespitini tamamlandık. Bundan sonra Canikli vatandaşımız Gazi Devlet Hastanesine gitmeden ilçemiz sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanacak" dedi.

Canik’e 'hastane' müjdesi Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesi Canik'te açılacak

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesinin Canik ilçesine açılacağını belirterek, “15 poliklinik olarak hizmete geçecek. Yer tespitini tamamlandık. Bundan sonra Canikli vatandaşımız Gazi Devlet Hastanesine gitmeden ilçemiz sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanacak” dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kültür Merkezinde muhtarlarla bir araya geldi. Canik ilçesi sınırları içinde bulunan 52 mahalle muhtarı ile sürekli iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Sandıkçı, gelişen ve büyüyen Canik için muhtarlarla sürekli istişare ederek, sorunları ve talepleri çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını vurguladı.
Canikli muhtarlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Sandıkçı, “Söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirdik, hatta çok daha fazlasını gerçekleştirdik. 20202021 yıllarında sizlerde ilçemizdeki bu değişimi göreceksiniz. İlçemizdeki hizmetleri aksatmadan yürütmek için çalışmalarımız sürüyor. Ankara’da bakanlıklarda, Çevre Şehircilik ve İçişleri Bakanlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar bizleri geri çevirmeden destek veriyorlar. Vekillerimizle de aynı şekilde görüşerek istişare ederek, Büyükşehir Belediyemizle de aynı şekilde uyum içerisinde çok şükür hizmetlerimizi yürütüyoruz. Hükümet konağımızın projesi onaylandı, zemin etüdü yapıldı. Kuzey Yıldızı Mahallemizde eski cezaevinin olduğu alana iki ay içerisinde 7 bin metre kare alana yapımına başlanacak. İlçemizin ana omurgası olan hükümet konağı da yapılmış olacak. Gençlik merkezimizin de binası hazır 2 ay gibi bir zamanda hizmete girecek” diye konuştu.

"Kentsel dönüşümde sona gelindi"
Kentsel dönüşümde sona gelindiğini belirten Sandıkçı, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Soğuksu Mahallemizde başlama arifesindeyiz. Plan onaylamada, hazır, önümüzdeki hafta son noktayı koyup bakanlık onayından sonra görüşmeler başlayacak. Belediye Evlerine yapılacak olan yürüyen merdivenin ihalesi bitti. Önümüzdeki ay içerisinde başlayacak. Bu güne kadar işin mutfağındaydık. Önümüzdeki günlerde inşallah yaptığımız çalışmaların yansımasını sahada hep birlikte göreceğiz. Fen işleri müdürlüğümüz programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kış şartlarından dolayı zorlandığımız, mağduriyet yaşayan bir mahallemiz olmadı” şeklinde konuştu.

“Haydi Canik Spora”
Başkan Sandıkçı şöyle devam etti: “Sporla alakalı ‘Haydi Canik Spora’ projemizi sürdürüyoruz. 3 servis aracımız çocuklarımız evlerinden toplayıp Hasan Doğan Spor Merkezimize taşıyarak spor yaptırıyoruz. İlkokul 4. sınıftaki tüm çocuklarımızı okuldan alarak öğretmeniyle beraber Hasan Doğan Spor Salonumuza getiriyoruz. Salon sporlarıyla da onları tanıştırmış oluyoruz. Halı sahalarımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Hamım Konaklarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yarım kalan hanım konaklarımızı tamamlıyoruz. Hanım konaklarımızda kadınlarımıza yönelik eğitimler vermeye devam edeceğiz.”

“İlçemize hastane kazandırıyoruz”
Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesinin Canik ilçesine açılacağını kaydeden Sandıkçı, “Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 15 poliklinik olarak hizmete geçecek. Yer tespitini tamamlandık. Bundan sonra Canikli vatandaşımız Gazi Devlet Hastanesine gitmeden ilçemiz sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanmış olacak” ifadelerini kullandı.

"Bütün parklarımızı kamera sistemiyle güvenli hale getiriyoruz"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
“Bütün mahallemizdeki parkları yeniledik. Engelli çocuklarımız için engelsiz park projemiz devam ediyor. Yakın zamanda yapımını tamamlayacağız. Engelsiz parkımızı da yaparak bu eksikliği gidermiş olacağız. Bütün kırsal mahallelerimize de en az bir park projemiz var. Olmayan mahallelerimize de park çalışmalarımız sürüyor. Parklarımızı güvenli hale getirmek için bütün parklarımıza kamere koyma çalışmalarımız sürüyor. Parklarımız bu sistem sayesinde daha güvenli hale gelecek.”

“Karadeniz’de ilk olacak”
“Karadeniz Bölgesi’nde olmayan bir okulu ilçemize kazandırıyoruz. Bir hayırsever vatandaşımızın yardımıyla ilçemize Doğa Okulu yapıyoruz. Gürgen Yatağı’nda üniversitenin yanında bir alana Doğa Okulu (yaşayan okul) yapacağız. Karadeniz Bölgesi’nde olmayan bir okulu da ilçemize kazandırmış olacağız. Bu okul sadece ilçemize değil şehrimize hizmet verecek. Örnek bir okul olacak. Türkiye’de sadece Düzce’de var. İkincisi ilçemizde olacak.”

“İmar konusunda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz”
“İlçemizde imar çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ilçemizin imar çalışma planını hazırlıyoruz. İlçemizde imar konusunda plansız yerimiz kalmayacak. Bu yıl Atatürk Mahallesi, Dereler Mahallesi, Hacıismail Mahallesi, Devgeriş Mahallesi’nin yarım kalan imarları tamamlanmış olacak. Yıl sonu itibariyle ilçemizin yüzde 8090 imarı tamamlanmış olacak. Temel prensibimiz imar konusunda hiç kimseyi yerinden oynatmadan, mağdur etmeden yapmaya çalışıyoruz.”

Muhtarlardan Başkan Sandıkçı’ya Teşekkür
Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç ise, “Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirerek sorunlarımızı dinleyen, istişare eden, birlikte çözüm üreten Başkanımıza şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Mahallelerimize ve ilçemize yapılan çalışmalardan, hizmetlerden memnunuz” açıklamasında bulundu.
Toplantı sırasında muhtarlardan gelen talep ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Sandıkçı, gelen taleplerin öncelik sırasına göre giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

SAMSUN

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zafer Vergi Dairesi taşınıyor
YEREL HABERLER Zafer Vergi Dairesi taşınıyor
Düğün öncesi sağlık sorunları çıkan genç kız kendini vurdu
YEREL HABERLER Düğün öncesi sağlık sorunları çıkan genç kız kendini ...
Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı
Samsun'da kapalı kasa kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kapalı kasa kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı
Devrilen traktörün altında can verdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında can verdi
İşte ilk 'heyelan' raporu İlk rapora göre bölgede her zaman heyelan riski var
YEREL HABERLER İşte ilk 'heyelan' raporu İlk rapora göre bölgede her ...
Mesanesinden 8 santimlik taş çıktı
YEREL HABERLER Mesanesinden 8 santimlik taş çıktı
Samsun'un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı
YEREL HABERLER Samsun'un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı
Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı
Anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri eğitimi
YEREL HABERLER Anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri eğitimi
Evlilik ve Aile Okulu Projesi
YEREL HABERLER Evlilik ve Aile Okulu Projesi
Faizsiz kredi desteğiyle hayvancılığa başlama fırsatı
YEREL HABERLER Faizsiz kredi desteğiyle hayvancılığa başlama fırsatı
'HAMR' adlı tiyatro oyunu Havzalılarla buluşacak
YEREL HABERLER 'HAMR' adlı tiyatro oyunu Havzalılarla buluşacak
Samsunspor kendi sahasında oynadığı maçlarda Türkiye lideri Kırmızı-beyazlılar kendi sahasında en çok puan toplayan takım oldu Samsunspor, DG Sivasspor, Hatayspor, Bandırmaspor ve Karacabey Belediyespor kendi sahalarında maç kaybetmediler Kaleci Nurullah Aslan, 21 maçta 8 gol yedi
YEREL HABERLER Samsunspor kendi sahasında oynadığı maçlarda Türkiye ...
‘Terme Çayı’nı dizginleyecek önlemler Geçen yıl 2 kez taştı, 3 köprüyü yıktı, şehri ve tarım arazilerini sular altında bıraktı Terme Çayı üzerine 6 milyon maliyetli bir köprü yapıldı, bir köprünün de proje çalışması sürüyor Başkan Kılıç: “DSİ raporuna göre ırmak yatağının acilen 80 metre genişliğinde olması gerekiyor"
YEREL HABERLER ‘Terme Çayı’nı dizginleyecek önlemler Geçen yıl 2 kez ...
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi ...
Terme Çayı babayı vermiyor Irmakta kaybolan babaya ulaşılamadı
YEREL HABERLER Terme Çayı babayı vermiyor Irmakta kaybolan babaya ...
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun trafiğini rahatlatacak proje Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Terminal Projesi"ne 2021 yılında başlayacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Samsun trafiğini rahatlatacak proje Samsun Büyükşehir ...
Amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis
Belediye elektrik üretecek Bafra Belediyesi, kendi elektriğini kendisi üretecek
YEREL HABERLER Belediye elektrik üretecek Bafra Belediyesi, kendi ...
Başkan Özdemir: “Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Halkımızın yaşam standartlarını ...
Kenevir üretimi izni için son gün 1 Nisan
YEREL HABERLER Kenevir üretimi izni için son gün 1 Nisan
Sportif yenerek taramasında 3. etap sona erdi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi
YEREL HABERLER Sportif yenerek taramasında 3. etap sona erdi Türkiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X