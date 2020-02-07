Canik’e 'hastane' müjdesi Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesi Canik'te açılacak

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesinin Canik ilçesine açılacağını belirterek, “15 poliklinik olarak hizmete geçecek. Yer tespitini tamamlandık. Bundan sonra Canikli vatandaşımız Gazi Devlet Hastanesine gitmeden ilçemiz sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanacak” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kültür Merkezinde muhtarlarla bir araya geldi. Canik ilçesi sınırları içinde bulunan 52 mahalle muhtarı ile sürekli iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Sandıkçı, gelişen ve büyüyen Canik için muhtarlarla sürekli istişare ederek, sorunları ve talepleri çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Canikli muhtarlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Sandıkçı, “Söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirdik, hatta çok daha fazlasını gerçekleştirdik. 20202021 yıllarında sizlerde ilçemizdeki bu değişimi göreceksiniz. İlçemizdeki hizmetleri aksatmadan yürütmek için çalışmalarımız sürüyor. Ankara’da bakanlıklarda, Çevre Şehircilik ve İçişleri Bakanlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar bizleri geri çevirmeden destek veriyorlar. Vekillerimizle de aynı şekilde görüşerek istişare ederek, Büyükşehir Belediyemizle de aynı şekilde uyum içerisinde çok şükür hizmetlerimizi yürütüyoruz. Hükümet konağımızın projesi onaylandı, zemin etüdü yapıldı. Kuzey Yıldızı Mahallemizde eski cezaevinin olduğu alana iki ay içerisinde 7 bin metre kare alana yapımına başlanacak. İlçemizin ana omurgası olan hükümet konağı da yapılmış olacak. Gençlik merkezimizin de binası hazır 2 ay gibi bir zamanda hizmete girecek” diye konuştu.



"Kentsel dönüşümde sona gelindi"

Kentsel dönüşümde sona gelindiğini belirten Sandıkçı, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Soğuksu Mahallemizde başlama arifesindeyiz. Plan onaylamada, hazır, önümüzdeki hafta son noktayı koyup bakanlık onayından sonra görüşmeler başlayacak. Belediye Evlerine yapılacak olan yürüyen merdivenin ihalesi bitti. Önümüzdeki ay içerisinde başlayacak. Bu güne kadar işin mutfağındaydık. Önümüzdeki günlerde inşallah yaptığımız çalışmaların yansımasını sahada hep birlikte göreceğiz. Fen işleri müdürlüğümüz programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kış şartlarından dolayı zorlandığımız, mağduriyet yaşayan bir mahallemiz olmadı” şeklinde konuştu.



“Haydi Canik Spora”

Başkan Sandıkçı şöyle devam etti: “Sporla alakalı ‘Haydi Canik Spora’ projemizi sürdürüyoruz. 3 servis aracımız çocuklarımız evlerinden toplayıp Hasan Doğan Spor Merkezimize taşıyarak spor yaptırıyoruz. İlkokul 4. sınıftaki tüm çocuklarımızı okuldan alarak öğretmeniyle beraber Hasan Doğan Spor Salonumuza getiriyoruz. Salon sporlarıyla da onları tanıştırmış oluyoruz. Halı sahalarımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Hamım Konaklarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yarım kalan hanım konaklarımızı tamamlıyoruz. Hanım konaklarımızda kadınlarımıza yönelik eğitimler vermeye devam edeceğiz.”



“İlçemize hastane kazandırıyoruz”

Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesinin Canik ilçesine açılacağını kaydeden Sandıkçı, “Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 15 poliklinik olarak hizmete geçecek. Yer tespitini tamamlandık. Bundan sonra Canikli vatandaşımız Gazi Devlet Hastanesine gitmeden ilçemiz sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanmış olacak” ifadelerini kullandı.



"Bütün parklarımızı kamera sistemiyle güvenli hale getiriyoruz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Bütün mahallemizdeki parkları yeniledik. Engelli çocuklarımız için engelsiz park projemiz devam ediyor. Yakın zamanda yapımını tamamlayacağız. Engelsiz parkımızı da yaparak bu eksikliği gidermiş olacağız. Bütün kırsal mahallelerimize de en az bir park projemiz var. Olmayan mahallelerimize de park çalışmalarımız sürüyor. Parklarımızı güvenli hale getirmek için bütün parklarımıza kamere koyma çalışmalarımız sürüyor. Parklarımız bu sistem sayesinde daha güvenli hale gelecek.”



“Karadeniz’de ilk olacak”

“Karadeniz Bölgesi’nde olmayan bir okulu ilçemize kazandırıyoruz. Bir hayırsever vatandaşımızın yardımıyla ilçemize Doğa Okulu yapıyoruz. Gürgen Yatağı’nda üniversitenin yanında bir alana Doğa Okulu (yaşayan okul) yapacağız. Karadeniz Bölgesi’nde olmayan bir okulu da ilçemize kazandırmış olacağız. Bu okul sadece ilçemize değil şehrimize hizmet verecek. Örnek bir okul olacak. Türkiye’de sadece Düzce’de var. İkincisi ilçemizde olacak.”



“İmar konusunda hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz”

“İlçemizde imar çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ilçemizin imar çalışma planını hazırlıyoruz. İlçemizde imar konusunda plansız yerimiz kalmayacak. Bu yıl Atatürk Mahallesi, Dereler Mahallesi, Hacıismail Mahallesi, Devgeriş Mahallesi’nin yarım kalan imarları tamamlanmış olacak. Yıl sonu itibariyle ilçemizin yüzde 8090 imarı tamamlanmış olacak. Temel prensibimiz imar konusunda hiç kimseyi yerinden oynatmadan, mağdur etmeden yapmaya çalışıyoruz.”



Muhtarlardan Başkan Sandıkçı’ya Teşekkür

Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç ise, “Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getirerek sorunlarımızı dinleyen, istişare eden, birlikte çözüm üreten Başkanımıza şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Mahallelerimize ve ilçemize yapılan çalışmalardan, hizmetlerden memnunuz” açıklamasında bulundu.

Toplantı sırasında muhtarlardan gelen talep ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Sandıkçı, gelen taleplerin öncelik sırasına göre giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

SAMSUN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:07

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