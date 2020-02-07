Soba evi yaktı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da sobadan çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Tınaz Tepe Sokak Hacı Ali Baba Apartmanı giriş katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sakinleri evde oturduğu sırada sobadan yangın çıktı. Sobadan halılara sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev sakinleri, mahallelilerin de yardımıyla dışarı çıkartılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri, kış günü evlerinin küle döndüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.