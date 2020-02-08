Havza’ya iki yeni okul

Samsun'un Havza ilçesine 2 yeni okul binası kazandırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Görüşmede Havza’da yapılacak eğitim yatırımları ve okul binalarının durumları konuşuldu. Özdemir ziyarette Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarının yanında olduklarını belirtti.



"Havza'ya 2 yeni okul binası kazandıracağız"

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise önceliklerinin öğrencilerin can güvenliği olduğunu belirterek, “Güçlendirmeye ihtiyacı olan okullarımızın hızlı bir şekilde tespitleri yapılarak gereken ne varsa yapılacak. İnşallah ilçemize 2 yeni okul binası kazandıracağız. Meslek lisemiz atölye binası ile birlikte yeniden en kısa sürede yeniden yapılacak” şeklinde konuştu.

Orada bulunanlardan AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise Havza’da yeni okul binalarına ihtiyaç olduğuna değinerek, “Öncelikle İmam Hatip Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yeni bina ihtiyacımız var. İnşallah iki yeni okul binamızı bu yıl içerisinde ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Şube Müdürü Doğan Biçicioğlu ve beraberindekiler daha sonra deprem güçlendirmesi ve bakıma ihtiyacı olan okulları inceleyerek tespitlerde bulundular.

SAMSUN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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