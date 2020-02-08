İzmir’de düzenlenen uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül verildi.

Samsun Final Okulları Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN) Kulübü öğrencileri İzmir’de özel bir kolejin dördüncüsünü düzenlediği uluslararası konferansa öğretmenleri Sarah Askarı ve Pınar Derindere ile katıldı.

Öğrenciler toplantıya Libya ve İrlanda delegelerini temsilen katıldı. Konferansta tıpkı bir Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde olduğu gibi ele alınan sorunlara kendi bakış açıları ile çözüm üretme, yaşanmış ya da yaşanacak olan problemleri konuşup değerlendirme fırsatı buldular.

Yaklaşık 600 delegenin katıldığı konferansa birçok okul katıldı. Okulun öğrencilerinden Atahan Çalışkan temsil ettiği Libya ülkesi ile en iyi delegelerden biri olarak seçildi.

SAMSUN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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