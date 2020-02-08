Kızının peşinden ırmağa atlayınca kaybolan babayı arama çalışması

Samsun'un Terme ilçesinde 14 yaşındaki kızının ırmağa atladığını görüp peşinden atlayan ve kaybolan baba yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Alınan bilgiye göre, girdiği bunalım sonucu 14 yaşındaki G.Günal, 4 Şubat akşamı ilçedeki köprüye giderek kendini suya bıraktı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel Günal da kızını kurtarmak için ırmağa girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak kurtarılırken, baba Gürsel Günal ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu. Geçen zaman içinde Gürsel Günal yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Bugün de AFAD ekipleri ırmak kenarında kayıp babayı arama çalışmasını sürdürdü.

SAMSUN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

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