Fırtına balıkçıları vurdu

KARADENİZ'de etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Karadeniz'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava, günlük yaşamın yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle, avlanmak için denize açılamayan ve teknelerini balıkçı barınaklarına çeken Samsunlu balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, olumsuz hava koşullarının iki gündür etkili olduğunu söyledi. Malkoç "Geç gelen bir kış bu. Bir iki ay önce bu soğuklar olsaydı balıkçıya da bir faydası olurdu. Şu an bize hiçbir faydası yok maalesef. Hava çok sert. Zaten balıkçılarımız boy standartları nedeniyle zorluk çekiyor. Şu an sadece çaça balığı avı yapabiliyorduk fırtına nedeniyle ava da çıkamıyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar olumsuz hava şartları devam edecek. Balıkçıyı hem fırtına hem de bu boy standartları vuruyor. Çaça avı olmasa ayakta duracak halimiz yok. Çaça avcılığı 15 Mayıs'a kadar sürecek. Balıkçılarımız bu balığı avlayıp, balık unu ve yağı fabrikalarına satıyor" dedi.



SAMSUN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.