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Samsun'da tramvayın kadın makinistleri

DHA

SAMSUN'da, 10 yıl önce hizmete giren hafif raylı sistemde, ilk yıl 2 olan kadın makinist sayısı 35'e yükseldi. Yolcularla birlikte yaklaşık 60 ton ağırlığındaki tramvayı süren kadın makinistler, kentte takdir ve ilgiyle karşılanıyor. Samulaş A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, kadın makinistlerin erkeklere göre daha hassas ve dikkatli olduklarını belirterek, zor bir mesleği başarıyla yaptıklarını söyledi.  

SAMSUN'da, 10 yıl önce hizmete giren hafif raylı sistemde, ilk yıl 2 olan kadın makinist sayısı 35'e yükseldi. Yolcularla birlikte yaklaşık 60 ton ağırlığındaki tramvayı süren kadın makinistler, kentte takdir ve ilgiyle karşılanıyor. Samulaş A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, kadın makinistlerin erkeklere göre daha hassas ve dikkatli olduklarını belirterek, zor bir mesleği başarıyla yaptıklarını söyledi.  
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren Hafif Raylı Sistem'de 35'i kadın, 85 makinist görev yapıyor. Kadın makinistler, vardiya sistemiyle erkek makinistlerle aynı şartlarda görev yapıp, halka hizmet veriyor. Samulaş A.Ş. (Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayii ve Ticaret A.Ş.) tarafından işletilen hafif raylı sistemde 36 kilometrelik hatta, 43 durak bulunurken, 8'i yerli üretim 29 tramvay hizmet veriyor. Tramvaylarla günde ortalama 70 bin kişi taşınıyor. Özellikle kadın makinistler, yolcular tarafından da takdirle ve ilgiyle karşılanıyor.
'DAHA DİKKATLİ VE HASSASLAR'
Samulaş A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Türkiye'nin en fazla kadın makinist çalıştıran kurumlarından birisi olduklarını belirterek, "2010 yılında kadın makinist sayısı 2 iken bu sayı 35'e ulaştı. Makinistlik farklı bir meslek. Teknik bir donanım gerektiriyor. Seçtiğiniz kişilerde sadece aracı kullanmanın ötesinde stres yönetebilme, toplumu yönlendirme, bilgisayar ve elektronik bilgisi gibi bir çok özellik olması gerekiyor. Yaklaşık 2 aylık bir eğitim sonrasında araç kullanmayı hak edip sertifika ile araç kullanmaya başlıyorlar. 7/24 çalışan bir sistem. Sabah 04.00'da başlayıp gecenin 01.00'da biten bir sistem. Kadınlar için bu iş zor bir meslek. Kadın makinistlerimiz başarıyla bu görevi yapıyorlar. Hiç bir erkekten aşağı kalır yanları yok hatta daha dikkatli ve hassaslar. Toplum bilinci de her geçen gün artıyor bu anlamda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kadın olduğu zaman herkes daha titiz davranıyor. Kadın makinistlerimizle ilgili çok şikayet de almıyoruz bizi de bu çok mutlu ediyor. Samsunlular da artık kadın makinistlerimize alıştılar" dedi.
'BİR KADIN YAPABİLİYORSA BEN DE YAPARIM'
Yaklaşık 4 yıldır makinist olarak çalışan 2 çocuk annesi işletme fakültesi mezunu Gülnur Durtaş (37), "İşimi çok severek yapıyorum. Vardiyalı bir sistemle çalışıyoruz. Çocuklarıma da vakit ayırabiliyorum. İlk defa kadın makinist gördüğümde çok şaşırmıştım, eğer bir kadın bunu yapabiliyorsa ben neden yapmayayım diye düşünmüştüm. Bunun üzerine başvuru yaptım. Eğitim aldıktan sonra makinist olarak çalışmaya başladım. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Yolcularla birlikte 60 ton ağırlığında bir tramvayı kullanıyoruz. Erkek mesleği olarak görünse de bizde bu mesleği özveriyle yapıyoruz. Çok olumlu geri dönüşler oluyor. Trenin makinist koltuğunda bir kadını görenler, alkışlıyorlar, el sallıyorlar gülüyorlar, tebrik ediyorlar" diye konuştu.
İLK YOLCULU SEFERİ KADIN MAKİNİST YAPTI
2010 yılında hattın ilk yolculu açılış seferini kendisinin yaptığını söyleyen 1 çocuk annesi Yasemin Danışmaz (43), "Bu benim hayatım boyunca gururla anlatacağım bir olay. Gurur duyuyorum mesleğimle. Tüm kadınlar disiplinle, özveri ile çalışıp bu mesleği yapabilirler. Bizim idaremizdeki tramvaylara yolcularımız güvenle biniyorlar. Artık kentimizde yaşayanlarda kadın makinistlere alıştılar" dedi.
'İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Bölümü'nden mezun olduktan sonra 4 yıl önce makinist olarak çalışmaya başladığını söyleyen Berna Demirci (25), "Sabah erken saatlerde başlayıp akşam geç saatlerde mesaimiz bitiyor. Zor bir meslek ama ben işimi çok seviyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aileme ilk olarak makinist olmak istediğimi söylediğimde çok şaşırdılar. Sonra beni desteklediler. Şimdi onlarda benimle çok gurur duyuyor. Kadınların kendilerine daha fazla güvenmesi gerekiyor. Kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir" diye konuştu.

SAMSUN

09 Şubat 2020 Pazar

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