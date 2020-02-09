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Kışlık sebze fiyatları üreticinin yüzünü güldürmedi

İHA

Türkiye'nin sayılı ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda birçok türde kışlık sebze yetiştirilerek Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. 110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılan Bafra Ovası'nda çiftçiler, kışlık sebze fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Kışlık sebze fiyatları üreticinin yüzünü güldürmedi

Türkiye'nin sayılı ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda birçok türde kışlık sebze yetiştirilerek Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. 110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılan Bafra Ovası'nda çiftçiler, kışlık sebze fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.
Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve buna karşılık sebze fiyatlarının düşük olmasından şikayet ederken, kabzımallar da kontrolsüz ürün ekimi ile bol olmasından dolayı kışlık sebzelere talebin azaldığını söylediler. Başta Ankara, İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinde alıcı bulan ürünlerin bu sezon birçok bölgede ciddi oranda ekilmesi ve ovada kontrolsüz ekilmesi nedeniyle fiyatların tatmin edici olmadığını ileri sürdüler.
Türbe Mahallesi'nden üretici Sezai Aydın, “Bu sene kışlık sebzeler çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Gerçi sebze olayı arz talep meselesi fazla oldu mu satılmaz, kıt olduğunda satılır. Bunda hükümetin veya bir başka birisinin yapacağı bir şey yok. Ama hükümetin yapacağı tek şey var mazot, gübre, ilaç, tohum gibi şeylerde yardımcı olabilir, diğer şeylerde yapacağı bir şey yok. Geçen sene piyasa yüksekti mal azdı, tonaj yoktu. Bu sene tonaj var mal bol, bu sefer de para etmiyor” dedi.
Koşu Mahallesi'nden üretici Şaban Kaçan ise, “Kışlık sebze fiyatlarından şu ana kadar memnun değiliz. Kırmızı lahana, beyaz lahana para etmedi. Karnabaharda normal bir fiyat var. Sonumuz ne olacak şu an belli değil, zarardayız. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek. Yaklaşık dönüme 3 bin lira masrafımız oldu. Geçen sene ile mukayese yaparsak hiç tutturamayız. Bizim işimiz tamamen hava ile ilgili izin verirse alırsın izin vermezse alamazsın. Kışlık sebzeden memnun değiliz, yazdan da memnun değiliz. Karpuz ektik zarar ettik. Peşinden lahanalarda da aynı zarar. Kırmızı lahana hala 60 kuruş, 70 kuruş. Bunun maliyeti 800 lira bin lira" diye konuştu.
Kabzımal Ali Akbulut da, “Bizim işimiz Bafra'nın malını yurt içine sevk etmek. Ankara, İstanbul, Karadeniz sahiline. Bu sene karnabahar ile brokoli üreticiyi memnun edecek derecede. Diğer beyaz lahanadır, pırasadır, kırmızı kelem hava şartlarından dolayı fiyat olarak düşük. Artı Türkiye’de gıda maddesi fazla. Sebze fazla geliyor. Adana, Mersin, Bursa, İzmir’de karnabahar çıktı bollaştı burada fiyat düştü. Türkiye’de gıda maddeleri fazla, maliyetler yüksek köylü vatandaşı kurtarmıyor. Buna İlçe Tarım, Ziraat Odası, Zirai Donatım bunların ekimleri kontrol etmesi lazım. 250 dönüm civarında bir yer yapıyorum. Hiçbir sefer gelip de kim ne yapıyor diye bakan yok, kontrolsüz ekim var. Kim ne kadar karpuz ekecek, kim ne kadar kavun ekecek, kim ne kadar biber ekecek hiç belli değil. Herkes kendi halinde. Ben İstanbul'a mal yapıyorum. Burada 600 kuruş kırmızı lahana. Bunun 400 kuruş masrafı var. Biz İstanbul'a komisyona mal yapıyoruz zarar ediyoruz. Şu lahana 1 liraya satılıyor. Ama pazarda 3 lira olabiliyor. Biz onuncu ayda İstanbul'a başlarız dördüncü aya kadar mal yaparız. Yani yüzde 12 komisyon alacağız bunun yüzde 5’i bize kalırsa Allah bereket versin diyoruz, o da kalmıyor" dedi.

SAMSUN

09 Şubat 2020 Pazar

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