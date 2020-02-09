Ertuğrul Sağlam: “Amacımız Manisa FK maçına puan avantajıyla gitmekti” Ferruh Özgün: “Bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyorduk”

– TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta Samsunspor– Afjet Afyonspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Afjet Afyonspor’u 20 yenerek, 1 günlük aranın ardından 55 puanla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün, mücadeleyi değerlendirdi.



Ertuğrul Sağlam: “Amacımız Manisa FK maçına puan avantajıyla gitmekti”

Önemli bir 3 puanla sahadan ayrıldıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, “İlk yarıda gol attıktan sonra daha iyi oynamamız lazımken, topu rakibe verdik. 2. bölgede savunma yapmaya çalıştık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Koskoca ilk yarıyı buruşturup, çöpe attık. 2. yarı topa daha fazla sahip olup, oyunu rakip alana yıkmamız gerekiyordu. Bunu 55. dakikadan sonra yapmaya başladık. Kazandığımız için mutluyuz. 2. yarıdaki oyun da bizi daha çok mutlu etti. Final paslarını iyi atamadığımız birkaç pozisyon var. Onları değerlendirebilsek, golü daha erken atabilirdik. İlk yarıyı sorgulayıp, 2. yarıdaki oyunu devam ettirmemiz gereken bir durum söz konusu. Amacımız, Manisa FK maçına önde gitmekti. Rakibi, kazanma zorunda olduğu bir maçı oynatmayı hedefliyorduk. Baskı altında bir maç oynatmamız gerekiyordu. Şimdi bu şekilde oraya gideceğiz. Bu maç için çalışmalarımız yarından itibaren başlayacak” dedi.



Ferruh Özgün: “Bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyorduk”

İlk yarı daha iyi top oynadıklarının altını çizen Ferruh Özgün ise, “Samsunspor, iyi bir takım. Bizim de playoff hedefimiz var. 8. sıradaydık. Buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Playoff potasının içinde olmayı hedeflemiştik. Oyunun başında ve sonunda yediğimiz gollerle 20 mağlup olduk. Afyonspor, iyi bir takım. Bugün dönem dönem iyi oyun gösterdik ama genelde 3. bölge geçiş oyunlarını iyi yapamadık. Samsunspor’da geçiş oyununu iyi yapamadı ama golleri zamanında buldu. Onları da tebrik ediyor ve şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

SAMSUN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:05

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