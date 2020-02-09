Yılport Samsunspor - Afjet Afyonspor: 2 - 0

'Babam ve ben'

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STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Ozan Bekar (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx), Caner (xxx), Veli (xx), Burak Yılmaz (xxx), Ramazan (xx) (Dk. 57 Gökhan Meral (xx), Halil (xx) (Dk. 79 Guido (xx), Ferhat (xx), Muhsin (xxx), Burak Çalık (xx) (Dk. 60 Bahattin (xxx), Gökhan Alsan (xx), Atabey (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Anıl (x), Onur Ramazan (xx), İlker (x) (Dk. 61 Aykut Emre Yakut (x), Çağrı (x), Nazmi (xx), Fatih Selimhan (x), Semih (x), Mehmet Tayfun (x), Ali (x), İsmet (xx), Aykut Uluç (x)

GOLLER: Dk. 8 Atabey, Dk. 90+2 Bahattin (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Nazmi, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Ramazan, Gökhan Meral (Yılport Samsunspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grubun 22´nci haftasında lider Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor´u 2-0 yenerek puanını 55´e çıkarttı. Yılport Samsunspor haftaya deplasmanda liderlik mücadelesi veren 53 puanda ikinci sırada bulunan Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

3´üncü dakikada Muhsin´in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Atabey´in kafa vuruşunu kaleci Anıl topu kornere çıkarttı.

8´inci dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Alsan kafasıyla topu arka direğe aşırttı. Kaleciyi geçen top Atabey´in önünde kaldı, Atabey topu boş kaleye yuvarladı: 1-0

70´inci dakikada ani gelişen Afjet Afyonspor atağında, ceza sahasına yapılan orta sonucu Çağrı Giritlioğlu´nun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

89´uncu dakikada Bahattin´in ceza sahası içinde yaptığı ortaya gelişine vuran Gökhan Alsan´ın şutunda topu defans kornere çıkarttı.

90+2´nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Bahattin Köse, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0



SAMSUN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

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