Samsun’da eğitime kar engeli 4 ilçeye kar tatili

– Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, Samsun’da da etkili oldu. Merkez ve ilçeler yoğun kardan olumsuz etkilendi. Kar nedeniyle pazartesi günü Asarcık, Alaçam, Yakakent ve Terme’de okullara 1 gün ara verildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitimöğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz idari izinli sayılacaklardır” dedi.

Açıklamanın ardından Terme’de de okulların tatil edildiği belirtildi.

SAMSUN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:05

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