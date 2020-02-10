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Silahla ağır yaralanmaya 4 adli kontrol

İHA

Samsun'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin silahlı vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla göğsünden vurulan Murat G. (40) ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Murat G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.Y. (38), Ş.Ş. (29), N.D. (33) ve A.Ö. (32) ile söz konusu şahısları olay yerinden araçla götürdüğü iddia edilen O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Y. , Ş.Ş. , N.D. ve A.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

SAMSUN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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