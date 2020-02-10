Oksijen yüklü tanker kaza yaptı

'Babam ve ben'

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Samsun’un oksijen yüklü tanker buzdan kayarak kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, SamsunAnkara kara yolunda seyir etmekte olan Erhan Akbulut hâkimiyetindeki 26 GR 533 plakalı tanker, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kara yolu kenarındaki su kanalına düştü. Makas atan tanker, Samsun Ankara karayolunu trafiğe kapattı.

Kaza maddi hasarla atlatıldı. Tankeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Polis, trafiğe kapanan kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

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