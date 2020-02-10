6 ay sonra yüzü güldü Gülümseten tedavi

Samsun'da ilerleyici kas zayıflığı ve felciyle seyreden guillainbarre sendromu hastalığına yakalanan 52 yaşındaki vatandaş, uygulanan tedavi sayesinde 6 ay sonra yüzü güldü.

Samsun'da yaşayan 52 yaşındaki Yaşar Gündoğdu yaklaşık 6 ay önce geçirdiği guillainbarre sendromu sonrasında yüz mimiklerini hiçbir şekilde oynatamama problemi yaşıyordu. Yoğun bakım sonrası VM Medical Park Samsun Hastanesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rabia Cerrah Karanfil tarafından uygulanan 2,5 aylık bir tedavi sonrasında artık mimiklerini kullanabiliyor.



"Hastamızın tekrardan gülebilmesi bizi de mutlu ediyor"

Hastanın tedavi süreci ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Rabia Cerrah Karanfil, "Hastamız guillainbarre sendromu tanısı ile nöroloji polikliniğinde tedavi görüyordu. Hastamızın yüzünde hiçbir mimik yoktu. Yaklaşık 2.5 aylık bir tedavi sonrasında hastamız artık gülümseyebiliyor. Bu bizi çok mutlu etti. İnsanların gülümsemek isteyip de gülümseyememesi, kızmak istediğinde kızamaması, mimiklerini belli edememesi gerçekten çok zor bir şey. Biz hastamıza tedavi süresince fizyoterapist arkadaşlarımızla fizik tedavi yöntemlerini uyguladık. Bununla birlikte bazı enjeksiyon yöntemlerimiz var. Kuru iğneleme ve nöralterapi yöntemimizi kullandık. Hastamızı iyileştirdik" dedi.



"Erken tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor"

Guillainbarre hastalığının sinir uçlarını tutan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Karanfil, "Hastalık solunum kaslarını da tutarak nefes alma konusunda sıkıntı oluşturduğu için erken tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Hastamız erken dönemde tedaviye başlamış ancak hastalık yüz kaslarını tuttuğu için bütün yüz ve mimik hareketlerini kaybetmişti. Hastamız hiç bir şekilde çiğneme ile ilgili fonksiyonlarını yerine getiremiyordu. Tedavi sonrası tüm bu sorunları ortadan kaldırmış olduk" diye konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yaşar Gündoğdu ise şunları söyledi:

"Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Artık mimiklerimi oynatabiliyor ve yeme gibi işlevlerimi yerine getirebiliyorum. Doktorum Rabia Cerrah Karanfil güler yüzü ve tedavisi sayesinde benim de yüzümü güldürdü."

Eşi Saadet Gündoğdu da umutlarını hiç kaybetmediklerini ve 2,5 aylık tedavinin ardından zor günleri atlattıklarını söyledi.

SAMSUN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:04

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