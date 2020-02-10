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İlkadım'da karla mücadele Başkan Demirtaş: “En küçük bir aksamaya izin vermeyeceğiz”

İHA

Belediye ekiplerinin gece boyunca aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadımlı tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yaşam alanlarında en küçük bir aksamaya dahi izin vermeyeceğiz" dedi.

İlkadım'da karla mücadele Başkan Demirtaş: “En küçük bir aksamaya izin vermeyeceğiz”

Belediye ekiplerinin gece boyunca aralıksız tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadımlı tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yaşam alanlarında en küçük bir aksamaya dahi izin vermeyeceğiz” dedi.
Hafta sonu kent genelini etkisi altına alan ve gece saatlerinde de devam eden kar yağışı ilçeyi bembeyaz yaptı. Kar kalınlığı ilçede 15 santimetreyi bulurken İlkadım Belediyesi ekipleri ise harekete geçti. İlçe halkının aksaklık yaşamaması için süratle çalışan ekipler tuzlama, solüsyon ve kar küreme çalışması başlattı. Giderek artan kar yağışı ilçe merkezinin yanı sıra mahallelerde daha şiddetli devam etti. İlçe halkının buzlanma ve kötü hava şartlarından etkilenmemesi, ulaşım ve gündelik yaşamda sıkıntı yaşanmaması için belediye ekipleri gece boyunca mücadele verdi.
Kar yağışı sebebiyle ulaşımda sıkıntılar yaşanmaması için belediyenin ekiplerinin çalışmaları hızla devam ettirdiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu gibi doğa olaylarını yönetmekte ve sorunsuz atlatmakta, personellerimiz yüksek deneyim ve tecrübeye sahip. Yağış başlar başlamaz belediye personellerimiz çalışmalarına başladı. Çalışmalarımızı 1 greyder, 3 kepçe, 2 tuzlama aracı,3 solüsyon tankeri ve 10 kişilik ekip ile sürdürüyoruz. Mahallelerimizde ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz saatler süren çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gelebilecek ihbarlar üzerine ekiplerimiz hazır bekliyor. İlkadımlı tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Yaşam alanlarında en küçük bir aksamaya dahi izin vermeyeceğiz. Mesai mefhumu gözetmeden bütün ekiplerimizle yağışlar devam ettiği sürece iş başında olacağız. Geceden bu yana vatandaşlarımızın rahatı için fedakarlık yapan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SAMSUN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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